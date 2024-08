Tijdens Solar stelden we vriendschappen op de proef in de Lipton T-Room

Of je nou met je vaste kliekje naar toffe optredens gaat of na een paar drankjes nieuwe maten maakt op de camping: festivals zijn vriendschapsbroedplaatsen bij uitstek. Afgelopen weekend waren wij op Solar om vriendengroepen aangename, rare en naaiende vragen te stellen over muziek, festivals en hun onbreekbare kameraadschap. En waar konden we dat beter dan bij de Lipton T-Room – de festival-hang-out waar mensen samenkomen om te chillen, te mariokarten of los te gaan bij het huisfeestje.

De Lipton T-Room is een knus torentje met drie etages dat aan een meer op het festival staat. Op de begane grond kun je er heerlijke ijstheecocktails halen, op de eerste verdieping gaat het op z’n minst even los als op de rest van het festival. Het enige verschil is dat de houseparty veel intiemer is. Op de bovenste verdieping kun je naast genieten van een prachtig uitzicht ook nog met je vrienden allerlei spelletjes en challenges aangaan.

Tim, Rocky en Mo (wilden hun leeftijd koste wat het kost geheimhouden)

Jullie waren net bij de T-Room, wat deden jullie daar?

Tim: We zagen dat er hier een knussere dansvloer is, dus we namen even een kijkje.



Cool, wat vonden jullie eigenlijk de leukste show op Solar?

Mo: Weet je wat ik jammer vind? Dat er geen Vage Gasten Stage is dit jaar, dat was top. Daar kon je altijd heen, ook wanneer er niks te doen was.



Goed om te weten, maar dat is geen antwoord op mijn vraag.

Mo: Oh ja, dat vroeg je helemaal niet.

Rocky: Kempi, man!



Wat was er zo hard aan Kempi?

Tim: Ik weet het niet, man. We hebben het gemist.

Rocky: Ja, maar we willen hem wel graag zien. Hij is sowieso fucking hard.



Duidelijk! Hé, als jullie vriendengroep een gerecht zou zijn, welke zou het zijn?

Mo: Patatje oorlog!



Wow, je had wel iets te snel een antwoord op deze bizarre vraag.

Mo: Ja, toch. Er is altijd wel frictie.

Tim: Zij hebben vorige week nog ruzie gehad, maar zoals je kunt zien hebben ze het hier weer kunnen bijleggen.

Rocky: En patatje oorlog is wel vies, maar wel lekker.



Geen ruzie maken nu, hè? Houd het een beetje gezellig op Solar.

Mo: Nee, man. We gaan zo gewoon weer even dansen. Dan komt alles goed.



Ilja (18), Maren (20), Carolyn (18) en Carly (18)

Hé meiden! Wat hebben jullie allemaal gedaan hier op Solar?

Carly: Gedronken.



Ik doelde eigenlijk meer op de shows waar jullie zijn geweest, maar ‘gedronken’ vind ik ook een prima antwoord.

Carly: Nee, we hebben ook veel artiesten gezien hoor.

Maren: Bizzey.

Carly: En ANBU.



Zag ik nou een knipoog toen je ANBU zei?

Maren: Ja, die vinden we echt heel leuk.

Carly: Vooral Menno!



Even iets anders: wie van jullie heeft eigenlijk de slechtste muzieksmaak?

In koor: Carolyn.



Wow, waar heb je dat aan te danken? Waar luister je naar?

Carolyn: Shawn Mendes.



Oef, dan noem je ook wel iemand, ja.



Silke (21), Annemarie (22) en Johan (24)



Hoi, hoe kennen jullie elkaar?

Johan: Tinder!



Alle drie? Ben ik nu iets aan het verstoren?

Silke: Wij zijn vriendinnen en zij kennen elkaar van Tinder.



Dus jij mocht mee op de date?

Silke: Zoiets, ja.



Hoe is het festival tot nu toe? Zijn er verbeterpunten?

Johan: Ja, het weer. En ze hadden Martin Garrix moeten boeken.



Annemarie: Boef stond op een veel te kleine stage. Van mij had hij een veel groter podium mogen krijgen, maar hij gaf wel een superleuke show.



Wie heeft de beste muzieksmaak van jullie?

(Een stilte van een minuut)



Kom op, jongens. Jullie mogen best eerlijk over elkaar zijn.

Annemarie: Ik volgens mij.



Wat luister je dan zoal?

Annemarie: Hiphop en r&b, zoals Boef en Lil’ Kleine.

Johan: Ja, ze heeft wel iets voor kleine mannen, haha.



Mieke (31), Sophie (19) en Lisette (18)



Hoi dames, wat brengt jullie naar de T-Room?

Mieke: We komen hier voor de gekkigheid. Hier kun je ongein uithalen met de spelletjes en je hebt een prachtig uitzicht.



Wat voor spelletjes hebben jullie allemaal gespeeld?

Sophie: Door die telefoon krijg je uitdagingen doorgespeeld, dus we hebben wel wat grappen lopen uithalen met wat andere mensen hier.



Wat vonden jullie de leukste show?

Mieke: Ik weet het niet, we komen niet echt voor de muziek.



Waarvoor dan wel?

Mieke: Gekkigheid.



Ah ja, natuurlijk. Wat voor gekkigheid dan allemaal?

Sophie: Er was dit weekend Bingo met François Boulangé. Dat was echt te gek.

Mieke: Oh, en het waterpistolen gevecht op de camping.



Dat klinkt wel als een doldwaze bedoening. Brengt festivalgekkigheid jullie ook dichterbij elkaar als vriendengroep?

Mieke: Sowieso. We gaan ook overal samen heen: van carnaval tot Defqon en Solar dus. Sophie: En als er iets is wat een vriendschap op de proef kan stellen, is het wel samen een tent delen. Als je dat overleeft, kom je er alleen maar sterker uit, haha.



Hé, die vriendin van jullie zegt niet zoveel.

Mieke en Sophie: Ze is haar stem al een dag kwijt.



Duidelijk. Jullie zijn wel een hecht groepje vriendinnen, hè?

Sophie: Zeker.



Als jullie voor het volgende festival iemand moeten achterlaten, wie zou het dan zijn?

Mieke en Sophie: Lisette!



Hoezo?

Mieke: Ze heeft toch geen stem. Ze kan er niks tegenin brengen.



Haha, aw. Nou veel plezier nog met elkaar. Joe!

