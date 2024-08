Tijdloze foto’s van een eindeloze zomer

In de idyllische fotografie van de Australische Akila Berjaoui lijkt de zon altijd te schijnen. Haar nieuwe boek, The Last Days of Summer, is een verzameling van nevelachtige, gouden droombeelden van haar reizen door Australië, Italië, Frankrijk en Brazilië. Haar werk ligt in het verlengde van gevestigde talenten zoals Slim Aaron en Claude Nor. In haar werk staan glamoureuze mensen op mooie plekken centraal, maar dankzij haar vrouwelijke oog voel je een soort verwantschap met haar subjecten. Haar boek wordt volgende week gelanceerd – een goed moment om haar te spreken over de essentie van een gelukzalig en vrij bestaan, en het vastleggen van eindeloze zomers.



Gefeliciteerd met je boek. Als we de beelden zien krijgen we niet een duidelijk idee waar je vandaan komt. Het voelt heel internationaal.

Ik hou van Australië, het is mijn thuis en een geweldige plek om af en toe naar terug te keren, maar het is zo ver weg. Ik ben geobsedeerd met de zomer en het strand, en reis de zomer dan ook graag achterna.

Je hebt een publicatie-achtergrond, maar dit is je eerste boek. Waarom koos je voor deze selectie?

Afgelopen zomer was ik in Europa en fotografeerde ik op veel verschillende plaatsen. Ik selecteerde mijn favoriete beelden en stuurde ze op naar een uitgeverij die het jaar daarvoor contact met me had opgenomen in verband met een contract. Ze waren heel blij met wat ze zagen, en uiteindelijk is er een boek uit deze samenwerking gekomen waar ik trots op ben.

Je foto’s variëren van schilderachtige taferelen, verre shots van schijnbaar nietsvermoedende subjecten, tot wat meer klassieke portretten. Het is een interessante aanpak. Waarom heb je hiervoor gekozen?

Ik heb er eerlijk gezegd niet teveel bij nagedacht. Het ging eigenlijk vanzelf. Ik ben echt een strandmeisje – ik hou gewoon van die eenvoudige esthetiek omdat het zo mooi en ontspannen overkomt. Ik vind het heel makkelijk om strandfoto’s te maken. Daarom hou ik ook zo van naakt en van naakte mensen in hun natuurlijk habitat.

Dat zie je duidelijk terug in je werk.

Mensen in Europa zijn veel minder preuts dan in Australië. Vroeger was dat niet zo – de foto’s van Rennie’s Ellis tonen mensen die het wel prima vonden om naakt op het strand te zitten. Ik wilde die attitude van vroeger een beetje laten terugkomen in mijn beelden. Het was mijn doel om de essentie van het strandleven vast te leggen.

Kies je zelf je modellen uit?

Niet echt, het zijn voornamelijk mensen die ik heb ontmoet tijdens mijn reizen, of prachtige vrouwen waar ik uiteindelijk een relatie mee heb gekregen. Veel van mijn modellen heb ik ook gebruikt in andere projecten.

Het lijkt me een mooie manier van leven. Heb je je droom gevonden, of heeft de droom jou gevonden?

Ik zou het niet echt weten, maar hou er hoe dan ook van. Ik ontmoet zoveel mooie mensen, ga naar zoveel mooie plekken en werk met echte creatievelingen. Het is zo leuk. Ik vind het ook enorm leuk dat ik zulke banden kan opbouwen met de mensen in mijn beelden. Ze zijn erg intiem en persoonlijk, maar ik zorg er altijd voor dat mijn modellen zich comfortabel voelen voor mijn camera. Dat is heel belangrijk voor me.

