Tikka masala met kalkoen

Porties: 4-6

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 3 uur

Ingrediënten

voor de tikka masala:

2 eetlepels koolzaadolie

12 teentjes knoflook, fijn gehakt

4 sjalotjes, fijngesnipperd

2 uien, fijngesnipperd

1 eetlepel korianderzaad

1 eetlepel komijnzaad

55 gram currypoeder madras

260 gram zongedroogde tomaatjes

400 milliliter slagroom

400 milliliter kippenbouillon

900 gram kalkoen, gekookt en met een vork in stukjes getrokken

serveer met:

Yoghurt

Knoflooknaan (haal je gewoon in de supermarkt)

Gestoomde rijst

Verse koriander

Bereidingswijze:

1. Rooster de koriander- en komijnzaadjes in een kleine koekenpan totdat ze lekker beginnen te ruiken, dit duurt zo’n 3 minuten. Laat ze afkoelen, en vermaal de kruiden in een vijzel of kruidenmolen (als je beide niet hebt, leg de zaadjes op een houten snijplank, leg er een schone theedoek over en ram erop met een zware pan of hamer).

2. Verwarm de olie in een grote steelpan op middelhoog vuur. Doe de knoflook, de ui en de sjalotjes in de pan en bak in 5 minuten glazig en tot ze lekker ruiken. Voeg vervolgens de gemalen koriander, komijn en de currypoeder toe en bak nog 2 minuten. Doe de gedroogde tomaatjes, de slagroom en de bouillon in de pan en breng aan de kook. Zet het vuur iets lager en plaats de pandeksel half op de pan, zodat er wat vocht kan verdampen. Laat het mengsel nu zo’n 2,5 uur zachtjes koken op laag vuur.

3. Laat de masala iets afkoelen en pureer in delen het mengsel totdat het helemaal glad is. Giet het in een grote steelpan, voeg de kalkoen toe, en breng op smaak met peper en zout. Laat het vijftien minuutjes zachtjes koken en roer een scheut yoghurt de saus. Serveer met de gestoomde rijst, knoflooknaan en verse koriander.