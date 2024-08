TikTok zegt dat het niet aan het algoritme ligt: tieners zijn gewoon pro-Palestina

TikTok is in de afgelopen weken onder vuur gekomen van de Republikeinse partij nadat er schijnbaar een flinke toename in pro-Palestijnse content op de app te zien was, in de nasleep van de Israëlische bombardementen op Gaza na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. Republikeinse politici hebben openlijk geclaimd dat het bedrijf opzettelijk pro-Palestijnse content promoot met als doel om “onze (Amerikaanse) jeugd” te hersenspoelen en Hamas te laten steunen.

Maar de verspreiding van pro-Palestijnse content op TikTok is niet te danken aan het algoritme van de app, liet het bedrijf maandag in een persbericht weten. TikTok claimt dat tieners simpelweg vaker aan de kant van Palestina staan.

“Tieners hebben al lang voordat TikTok bestond een pro-Palestijnse houding gehad,” las het persbericht. “Steun voor Israël (vergeleken met steun voor Palestina) is al een tijd lang minder groot bij Amerikaanse jongeren. Dit is te zien in peilingen van Gallup onder millennials, die teruggaan tot 2010, lang voordat TikTok überhaupt bestond.”

De data waar in het persbericht naar wordt verwezen wijst uit dat steun voor Israël “duidelijk positief” is bij oudere generaties, maar dat millennials “gelijkmatig verdeeld” waren, met 42 procent die meer sympathie hadden voor Palestina en 40 procent die meer sympathie hadden voor Israël.

Net Sympathy for Israelis in Middle East Situation, door Generation. Credit: Gallup.

TikTok gaf toe dat er in de peiling maar weinig data over Gen Z is. “Er zijn te weinig volwassen Gen Z’ers (18-tot-22-jarigen) in de recente peiling om te vermelden, maar de beperkte data die we hebben lijkt te suggereren dat hun standpunten over deze kwestie vergelijkbaar zijn met die van millennials’,” staat er in de data van Gallup. Zo’n drie van de vier volwassen TikTokgebruikers is tussen de 18 en 34 jaar oud.

In een essay dat voor the Free Press werd geschreven zei de afgevaardigde Mike Gallagher uit Wisconsin dat TikTok “wordt gecontroleerd door Amerika’s voornaamste tegenstander, een die onze interesses of waardes niet deelt: de Chinese Communistische Partij (CCP),” en dat de “wijdverspreide pro-Hamas-propaganda op de app alle Amerikanen zou moeten laten inzien” dat de app verboden moet worden. (Het Amerikaanse Congres heeft al vaker pogingen gedaan om TikTok te verbieden, en de voormalige president Donald Trump heeft meerdere keren gedreigd om het te doen. Tot dusver zijn alle pogingen onsuccesvol geweest.)

Gallagher schreef dat “pro-Hamas-content” op de app promoten iets is wat de CCP zou doen, omdat twee Chinese webplatforms, met het vermogen om landkaarten weer te geven, Israël daar niet op hebben staan, en dat dergelijke censuur daarom “geen verrassing” zou moeten zijn.

Het bedrijf schreef in het persbericht dat hun algoritme “geen kanten kiest”, maar dat het via een “positieve feedbackloop” functioneert – hoe meer een gebruiker op een bepaalde soort content reageert, des te meer ze van dat soort content te zien zullen krijgen.

“TikTok ‘promoot’ een kant van een kwestie niet meer dan de andere,” stond er in het bericht. “In de VS hebben we onze derde partij, Trusted Technology Provider, toegang gegeven tot de broncode van TikTok om te kijken of het systeem op de door TikTok bedoelde manier functioneert… Via video’s die iemand bekijkt, liket en deelt krijgt TikToks aanbevelingsalgoritme informatie over content die de gebruiker relevant zou kunnen vinden. Met deze signalen creëert het aanbevelingsalgoritme een voorspellingsscore om eventueel aan te bevelen video’s te rangschikken.” Waar het persbericht van TikTok dus eigenlijk op doelt is dat jongeren meer pro-Palestijnse content op de app zien, omdat ze die ook consumeren.

Het bericht ontkende aantijgingen dat het bedrijf opzettelijk pro-Palestijnse hashtags stimuleerde om meer views te krijgen.

“Lompe vergelijkingen van hashtags maken is een erg gebrekkige methode, en geeft een verkeerde voorstelling van de activiteit op TikTok,” aldus het persbericht. “Hashtags op het platform worden door content creators gemaakt en aan video’s toegevoegd, niet door TikTok. Miljoenen mensen in regio’s zoals het Midden-oosten en Zuidoost-Azië nemen een significant deel van de views op hashtags voor hun rekening. Daarom is er ook meer content met #freepalestine en #standwithpalestine, en meer views in het algemeen. Het is makkelijk om specifieke hashtags aan te wijzen om zo een onjuiste berichtgeving over het platform te ondersteunen.”

In het bericht stond ook dat het simpelweg tellen van het aantal video’s dat met de hashtag geassocieerd wordt “niet voldoende context” geeft om het platform te begrijpen. Hoewel de hashtag #standwithisrael volgens het persbericht met minder video’s wordt geassocieerd dan #freepalestine, heeft hij wel 68 procent meer views per video in de VS.

Daarnaast is de hashtag #freepalestine volgens het bericht veel ouder dan #standwithisrael. “Sommige hashtags zijn nieuwer (bijvoorbeeld #standwithisrael) terwijl anderen al meer gevestigd zijn (bijvoorbeeld #freepalestine),” aldus het bericht. “Het grote merendeel (9 van de 10) van de video’s met de hashtag #standwithisrael in de VS werd in de afgelopen 30 dagen gepost. Het is te verwachten dat er een verschil in views en posts is.”

In een korte zoekopdracht naar de top 20 video’s onder elke hashtag ontdekte Motherboard dat de oudste video die onder #freepalestine verscheen op 20 september 2022 gepost iss, terwijl de oudste video die onder #standwithisrael verscheen op 8 oktober 2023 gepost is.

TikTok schreef in het bericht dat het “snel en stevig reageert” op content over de oorlog tussen Israël en Hamas, en zei dat het 925.000 video’s “in de conflictregio” had verwijderd die volgens hen de communautaire richtlijnen schonden, “waaronder content die Hamas promootte.” In het bericht stond ook dat het bedrijf toezichthouders heeft ingehuurd die vloeiend Hebreeuws en Arabisch spreken om te helpen bij het analyseren van content over de oorlog. Het merkte op dat de app een “stijging” van nieuwe nepaccounts had meegemaakt sinds het begin van het conflict, en dat het bezig was om die te verwijderen.

Op het moment van schrijven is de hashtag #freepalestine 25,5 miljard keer bekeken, en #standwithisrael 440,4 miljoen keer.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.