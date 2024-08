Mensen bewerken hun gezicht nu met een hamer om knapper te worden

Kun je een lekkerder ding worden door jezelf met een hamer in het gezicht te slaan? Of door je tong op je gehemelte te laten rusten?

Doe-het-zelf-beautytrends voor mannen maken momenteel furore op het internet, nu mensen op zoek zijn naar snelle oplossingen voor hun letterlijke, ehm, lichaamsbouw.

Mewing is een orale tonghoudingstechniek waarbij je je tong tegen je gehemelte houdt in een poging om je jukbeenderen te benadrukken en je kaak vierkant te laten lijken.

Botten kapotslaan is een stuk gevaarlijker: Het idee hierachter is om botgroei te bevorderen door het gezicht bloot te stellen aan herhaalde harde klappen. Als reden wordt de Wet van Wolff aangehaald, een 19de-eeuwse medische theorie die zegt dat botten zich uiteindelijk aanpassen aan de belasting waaraan ze worden blootgesteld.

Beide maken deel uit van een fenomeen dat looksmaxing heet, waarbij jonge mannen online elkaars uiterlijk bekritiseren en suggesties doen voor doe-het-zelf-oplossingen. En zoals bij veel “incel”-discussies is het moeilijk om te zeggen wie er aan het trollen is en wie er serieus is. Maar of het nu een zieke internetgrap is of een oprechte poging om er beter uit te zien, werkt het eigenlijk wel?

“Het is begrijpelijk waarom mensen een brede kaaklijn of bredere kin willen, maar er is geen enkel bewijs dat zoiets als botten kapotslaan daar veel voor zal doen,” vertelt dr. Sanjay Trikha aan VICE, waarbij hij opmerkt dat er hoge risico’s aan dit soort behandelingen kunnen zitten.

“Mensen die de Wet van Wolff als rechtvaardiging gebruiken hebben daar geen enkel bewijs voor”, vervolgt hij. “Als je een gebied traumatiseert kun je lokale ontstekingen krijgen, en dan lijkt de boel misschien groter, maar het zal ook weer afnemen. Je bottenstructuur zal niet harder en sterker terugkomen, en het geweld kan zelfs permanente schade veroorzaken.”

Wat betreft het mewen: geen enkel geloofwaardig onderzoek bewijst dat dit je kaakstructuur permanent kan veranderen. John Mew, de orthodontist die deze methode in de jaren zeventig bedacht, moest zelfs zijn tandartslicentie inleveren vanwege zijn onconventionele praktijken, en de hele methode was in eerste instantie ontwikkeld voor jonge kinderen.

Dus wat we eigenlijk zeggen is: doe geen moeite om je tong te forceren op een plek waar hij niet heen wil. En sla jezelf in hemelsnaam niet in het gezicht met een hamer – probeer anders vooral wat meer van jezelf te houden. Als dat niet lukt, neem dan contact op met een professional.

