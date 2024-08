Waarom mannen ervan houden om stenen in het water te gooien

Van een stenen discus werpen in de Griekse Oudheid tot platte steentjes keilen op het water – mannen proberen al sinds mensenheugenis om shit zo ver mogelijk weg te smijten. En sinds de opkomst van social media kunnen miljoenen anderen daar nu naar kijken.

Open YouTube en zie hoe opgewonden gasten puur voor de lol auto’s, spelcomputers en automaten van een bepaalde hoogte laten vallen. Ondertussen vind je op TikTok honderden mannen die stenen van bruggen gooien – de hashtag #ThrowingRocks heeft inmiddels al meer van vier miljoen views opgeleverd.

Videos by VICE

De meeste filmpjes hebben hetzelfde format: uitgelaten mannen trillen onder het gewicht van een zwaar rotsblok dat ze vervolgens over de reling van een brug in het water eronder slingeren. Onder de filmpjes staan talloze reacties van andere, bewonderende gasten, die dingen zeggen als “dit is het beste dat ik vandaag heb gezien”, “dit is beter dan drugs” en “nog eens!”. Ook verzoeken ze de filmpjesmakers om nog grotere stenen te laten vallen van nog hogere bruggen.

In een van de populairste filmpjes laat tiktokker @jayteeemm een stenen plaat van 55 kilo van een respectabele hoogte in een groene rivier vallen. Er hebben meer dan 48 miljoen mensen naar dit filmpje gekeken en veel van de reacties lijken te komen van mannen. Mannen die graag met stenen gooien.

Op TikTok, en wellicht wel over de hele wereld, wordt de groep rotsminnende mannen steeds zichtbaarder. Nadat de 25-jarige tiktokker Phoenix zelf eens een rots in het water had gegooid en daarvan een filmpje had geüpload, merkte ze dat ze er ineens extreem veel mannelijke volgers bij kreeg.

“Mijn content was altijd afgestemd op vrouwen en queer mensen, dus dit was gewoon een lieve en warme manier om ook eens dankjewel tegen mijn mannelijke volgers te zeggen,” zegt ze. Dat bleek dus een schot in de roos.

“In de eerste drie dagen daarna kreeg ik er 60.000 volgers bij,” zegt ze. “En uiteindelijk eindigde ik met zo’n 100.000 nieuwe volgers – allemaal omdat ik een video had geüpload waarin ik met een steen gooide.”

Nadat ze die ongelooflijke hoeveelheid nieuwe volgers had gekregen, keek ze eens naar de demografie van haar publiek: het percentage mannelijke volgers was van 20 naar bijna 60 procent geschoten, en onder ieder filmpje dat ze uploadt staat wel een verzoek om weer met een steen te gooien. Nu gooit ze elke maandag met stenen: ze laat ze in het water vallen, gooit ze van bruggen en smijt ze tegen andere stenen – allemaal “voor de jongens”.

Dus: mannen, stenen, water. Maar waarom?



Volgens archeoloog en geoloog dr. Reid Ferring gooien mensen waarschijnlijk al honderdduizenden jaren met grote stenen. Aan het einde van het tijdperk van de Homo erectus en aan het begin van de Neanderthalerperiode was stenen gooien een gemeenschappelijke onderneming. Ook heeft de activiteit volgens hem iets te maken met overleven – hoe houd je anders een sabeltandtijger op afstand en weg van jouw eten?

“Eén man met een steen heeft vrijwel geen kans. Dat is een beetje alsof je maar één kogel in je pistool hebt – ze zullen je daarna te grazen nemen,” zegt dr. Ferring. Maar als je mensen bij elkaar brengt, kun je het stenen laten regenen.

De oeroude geschiedenis van het gooien met stenen zou misschien kunnen verklaren waarom het nu nog steeds een ding is: het is in wezen een chaotische manier om verbondenheid te ervaren. In de meeste filmpjes werken meerdere mannen samen om een rotsblok op te tillen dat voor ieder van hen afzonderlijk te zwaar zou zijn. Maar ook de filmpjes van mannen die in hun eentje met stenen gooien, worden bekeken door duizenden mannen van over de hele wereld.

“Als jonge jongens gooiden we voortdurend met stenen,” zegt dr. Ferring. “Als je een ruit kon breken en weg kon komen, dan was het nog leuker. We wilden altijd zien wie het verst kon gooien. Het is gewoon een geweldige manier om erachter te komen wie de sterkste man in de groep is.”

Daarnaast is er nog een esthetisch aspect – denk maar aan de rimpelingen van het water als je er een steen in gooit. Dat is dan ook het belangrijkste aspect voor de 22-jarige Vincenzo Carbone, wiens populairste video door 11 miljoen mensen werd bekeken. Naar eigen zeggen werd hij bij het opnemen van die video niet alleen gedreven door competitiedrang, maar ook door catharsis.

“Voor mij werkt het stressverlichtend,” zegt hij. “Altijd als ik de plons zie, probeer ik daarna, bij de volgende worp, een nog grotere plons te krijgen. En als ik samen met iemand ben, probeer ik altijd verder te gooien dan diegene. Soms doe ik het om me beter te voelen en soms doe ik het om te laten zien wie de beste is.”

Wat Carbone betreft zijn mannen gewoon heel simpele wezens.

“Zien we een steen? Daar gooien we mee. Zien we een stok? Daar zwaaien we mee. Ik weet niet of daar een bepaalde reden voor is, maar we genieten gewoon van de kleine dingen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.