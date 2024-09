Tim Westwood plaatste per ongeluk zijn creditcard op Snapchat

Zit je? Want ik wil even zeker dat je zit voordat je verder gaat met lezen. Dat je voeten stevig op de grond staan. Adem in, adem uit. Neem een slokje water. Mediteer even een minuutje om volledig tot rust te komen. Ja? Ben je er klaar voor?

Tim Westwood is NEGENENVIJFTIG JAAR OUD. Dj Tim Westwood, die de Britse Pimp MY Ride presenteerde is 59 fucking jaar oud.

Denk er even over na: Westwood wordt dit jaar zestig. Laat dat even bezinken. In mijn hoofd is hij voor altijd 45 en schreeuwt hij tot in de eeuwigheid zijn naam over de muziek van anderen op de radio. Het feit dat zelfs Tim Westwood en zijn tracksuits ouder worden vind ik maar moeilijk te accepteren.

Zijn leeftijd is relevant omdat hij afgelopen weekend (ja, tijdens Suikerfeest, Eid Mubarak nog!) iets achterlijks heeft gedaan. Westwood probeerde zijn meisje te paaien met een klassieke ‘koop iets leuks voor jezelf’-move. Hij dacht haar een privéfoto te sturen met zijn creditcard en al zijn gegevens, maar per ongeluk gooide hij zijn pasje in zijn story waardoor al zijn volgers konden meegenieten.

Image via TIM WESTWOOD’S OWN FUCKING SNAPCHAT (ft. my Paint skills) #journalism

Ik wil zijn leeftijd er niet per se bij halen, maar misschien gaan smartphones en opa Westwood niet helemaal samen. Het is een bittere pil voor Tim, juist omdat hij zijn hele carrière heeft gebouwd op het feit dat we allemaal denken dat hij jonger is dan hij daadwerkelijk is.