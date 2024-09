Timbaland weigerde op te treden tijdens een inzamelingsactie omdat de beloofde champagne niet was geleverd

Als de berichten kloppen, dan weigerde megaproducer en tourbus-eigenaar Timbaland afgelopen weekend op te treden tijdens een inzamelingsactie omdat de organisatie geen champagne voor hem klaar had staan. Het gaat in dit geval om een paar flessen Ace of Spades-champagne, gebotteld in 24 karaats gouden fles.

Het gerucht gaat dat Timbo zou optreden op een inzamelingsactie voor inwoners van Flint in Michigan, waar ze kampen met een watercrisis. Een fles Ace of Spades-champagne kost zo’n 240 euro. Ofwel: de mensen uit Flint kunnen geen kraanwater drinken omdat het vervuild is, en Timbaland klaagt over geen champagne kunnen drinken.

Videos by VICE

Het verhaal gaat verder. Daily News weet ook te melden dat Timbaland die avond wel aanwezig was, en alles van zijn rider consumeerde, maar weigerde om nog op te treden toen bleek dat er geen Ace of Spades-champagne was. “Er waren iets van vijftien flessen sterke drank en champagne, voor een inzamelingsactie is dat al heel bijzonder”, vertelt de organisatie tegen Daily News. Timbaland zou een half uur optreden, maar op het podium stond hij naast de dj enkel met zijn hoofd te knikken. Die actie kan door Billboard dan weer worden gezien als “daad van verzet”. (Oké.)

Het team van Timbaland heeft gereageerd. Volgens hen is er allemaal niets van waar, en is Timbaland juist een zeer genereus persoon en trad hij op de bewuste avond voor veel minder gage op dan anders. Ook wist de organisatie volgens hen dat Timbaland niet met een band zou optreden, ook al werd dat wel zo aangekondigd.

Desalniettemin heeft de avond drie duizend dollar opgebracht. Dat is omgerekend – mocht je het willen weten – tien flessen Ace of Spades.