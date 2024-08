Time Magazine’s persoon van het jaar is ‘The Silence Breakers’

Vandaag onthulde Time Magazine de cover van de ‘persoon van het jaar’-publicatie. Op de cover sieren vijf vrouwen die de #metoo-beweging vertegenwoordigen. Onder hen is Taylor Swift te zien, samen met activiste Adama Iwu, actrice Ashley Judd, voormalig Uber-technicus Susan Fowler en de Mexicaanse aardbeienplukker Isabel Pascual, die onder een pseudoniem deelnam aan de shoot. De gemeenschappelijke deler van deze vrouwen zijn de ervaringen die zij ieder met seksuele intimidatie hebben gehad.

De #metoo-discussie begon bijna twee maanden geleden als online campagne in de nasleep van de beschuldigingen aan het adres van Hollywood-producer Harvey Weinstein. Met het groeiend aantal beschuldigingen, groeide ook pijlsnel het aantal ontboezemingen. En zo ontstond er zowel lokale, als internationale aandacht en bewustzijn voor het probleem. Het gaf een platform aan vrouwen die de confrontatie aangingen met hun seksueel geweld en hun daders, met de val van meerdere machtige mannen tot gevolg.

De ‘persoon van het jaar’-publicatie kent een lange geschiedenis. Al sinds 1927 roept het tijdschrift elk jaar een Person of the Year uit, een titel die gegeven wordt aan een individu of groep mensen die het meeste invloed hadden op het nieuws en gebeurtenissen in het afgelopen jaar – zowel ten goede als ten slechte. Eerder werd president Trump in 2016, Barack Obama in 2012 en paus Franciscus in 2013 verkozen. In 2011 werd voor het laatst een niet-individu verkozen, maar een algemene ‘abstracte’ groep, namelijk ‘the protesters’. Dit was naar aanleiding van de internationale protestbewegingen die dat jaar in alle hevigheid woedden, waaronder de Arabische Lente en de Tea Party beweging, samen met de anti-corruptie-activisten in India en Rusland.

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland.