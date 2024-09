Zie een uniek wolkendeken over de Grand Canyon slaan

Voor écht mooi licht moet je een donker plekje opzoeken. Filmmaker Harun Mehmedinović laat SKYGLOW zien hoe adembenemend de plekken zijn waar dingen als straatlantaarns het licht niet lopen te vervuilen. Na timelapses te hebben geschoten in de Mojavewoestijn en Yellowstone, heeft hij zijn lens dit keer gericht op de Grand Canyon.

Door dag en nacht te filmen wist hij een uniek natuurfenomeen vast te leggen, dat in meteorologische termen ‘inversie’ wordt genoemd. Inversie vindt plaats wanneer koude lucht gevangen zit onder warme lucht. In combinatie met de juiste luchtvochtigheid zorgt dit ervoor dat een wolkenmassa zich door de kloven wurmt. Het is een zeldzaam en waanzinnig gezicht, dat hij in de video Kaibab Elegy wist vast te leggen.

“We hebben enorm veel geluk gehad dat we dit hebben weten vast te leggen,” vertelt Mehmedinović. “Het is uniek beeldmateriaal dat je nergens anders tegenkomt. De Grand Canyon is een van de plekken met de minste lichtvervuiling, en de International Dark-Sky Association heeft het recentelijk de status van ‘donker natuurpark’ gekregen,” voegt hij daaraan toe. “Dus in het komende jaar zullen er veel evenementen plaatsvinden rondom de donkere lucht, en het ziet ernaar uit dat er ook weer een SKYGLOW-evenement aankomt deze zomer.”



Mehmedinović maakte samen met Gavin Heffernan ook een fotoboek van deze beelden. Op het Vimeokanaal van Mehmedinović vind je meer van zijn werk.