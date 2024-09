Tinashe is terug. De Aquarius-zangeres heeft haar nieuwe track Ride of Your Life gedropt, de catchy, trashy single van haar aankomende nieuwe album Joyride. Ride of Your Life is geproduceerd door Metro Boomin, die waarschijnlijk dit jaar overal maar dan echt overal op zal duiken. Op Ride of Your Life verruilt hij zijn herkenbare bombastische trap voor een hooky Cali-sound bekend van architecten als DJ Mustard, waarop Tinashe doet wat ze moet doen: ze glijdt er moeiteloos overheen.