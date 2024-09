Tips om bakken geld te verdienen aan je Koningsdag vierende medemens

Behalve de enige dag waarop heel Nederland opeens helemaal down is met het koningshuis, want feest, is Koningsdag ook de uitgelezen dag om stapels geld te verdienen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is een klein verdienmodel in elkaar draaien, zoals ‘voor grof geld je wc beschikbaar stellen aan mensen met drugskakbehoefte’, en het binnenlopen kan beginnen. Mocht je op het laatste moment besluiten om van deze feestdag een dagje geld verdienen te maken, maar je weet nog niet precies hoe: Sander Ettema heeft een rijtje geweldige tips voor je geïllustreerd.