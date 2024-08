Tips om elke maand extra poen over te houden – ook al heb je geen doorzettingsvermogen

Dikke kans dat je, net zoals de rest van de mensheid, wat doelen voor jezelf hebt gesteld voor het nieuwe jaar. Wat ze zijn en of je ze al aan de kant hebt geschoven, hoef ik niet te weten. Maar ik durf te wedden dat ten minste een van die voornemens met geld te maken heeft. Ook daar ben je niet alleen in: de meeste mensen zouden graag net even iets meer geld willen hebben. Met torenhoge kostenposten en een mager of variabel inkomen is het nou eenmaal lastig om bakken met geld te verzamelen, zeker nu in 2019 alles duurder lijkt te worden.



Maar genoeg pessimisme! In plaats daarvan is het tijd om een strategie te bedenken om je doel te bereiken, of dat nou een schuld aflossen of meer op vakantie gaan is. Door korte- en langetermijnstrategieën te bedenken, kun je dit jaar financieel succesvoller worden. En kom je nog steeds veel tekort? Geen zorgen, daar hebben we ook wat op verzonnen.

Kortetermijndenken kan een goed begin zijn

Het is het gemakkelijkst om te beginnen bij je dagelijkse uitgaven. Een beetje grip krijgen op het geld dat je dagelijks aan willekeurige troep uitgeeft, in plaats van dat in een spaarpot te gooien, kan met verloop van tijd aardig aantikken. Geen zorgen, blijf lekker lattes drinken. Maar probeer ook deze tips:



Geef een dag niks uit. Helemaal niks. Dat helpt sowieso met inzicht krijgen in wat je normaal gesproken wél uitgeeft op een dag. Als je weet waar dat heen gaat, kun je ook beslissen of dat echt nodig is, of niet.



Zeg iets op. Pak je bankieren-app erbij en kijk naar je overzicht van de afgelopen maand. Hoeveel abonnementen en automatische afschrijvingen staan erop? Kies er een, en zeg ‘m op. Heb je zowel een Netflix- als een Videolandaccount? Zeg er eentje op en stop dat geld in een aparte spaarrekening. Tien of twintig piek per maand is zo een paar honderd euro op jaarbasis.



Maak andere kleine afwegingen. Dit is waar veel andere artikelen over dit onderwerp je zouden vertellen dat je thuis koffie moet zetten. Maar als je nou eenmaal van een lekkere cappuccino in dat ~superleuke~ barretje houdt – lekker mee doorgaan. Houd de dingen waar je waarde aan hecht en kap met de dingen die je eigenlijk niet zo aan het hart gaan. Ga eens naar een goedkopere supermarkt. Kijk of alles wel echt een merkproduct hoeft te zijn. Zet je verwarming een tikkie lager. Ga alleen uit als je écht wil. Spaar al het geld dat je anders uit zou geven. Als je twee keer per week een lunch haalt van een tientje, doe het dan een keer minder, zodat je aan het einde van de maand 40 euro overhoudt. Dat is 480 piek voor een vakantie aan het einde van het jaar.



Spreek je innerlijke nerd aan om gemotiveerd te blijven

Als je bovenstaande tips een maandje hebt opgevolgd, is er een grote kans dat je in ieder geval 50 euro extra op je spaarrekening hebt staan. Extra geld! Eindelijk! Tijd om het uit te geven, toch? Nee, niet zo snel.



Nu je eenmaal begonnen bent met sparen, moet je uitvogelen hoe je jezelf verantwoordelijk blijft stellen en hoe je jezelf af en toe een schouderklopje mag geven als je ’t verdient. En nog belangrijker: je moet geld blijven sparen om je doelen te behalen. Op korte termijn sparen is immers waardeloos als je al je extra geld meteen weer uitgeeft.



Open een spaarrekening. Een aparte spaarrekening levert je niet alleen wat rente op, maar zorgt er ook voor dat je minder makkelijk bij je geld kan – zodat je kunt blijven sparen en minder geneigd bent om alles uit te geven.



Houd je spaargeld bij. Maak een Excelbestandje of gebruik een app om inzicht te krijgen in wat je gespaard hebt. Ook al geef je maar kleine dingen op om meer te kunnen sparen, kun je daar best last van hebben als je niet direct resultaat ziet. Het is dus goed om een overzicht bij te houden van de groeiende hoeveelheid geld die je spaart, zodat dat als motivatie kan dienen, zelfs als je het even niet meer ziet zitten.



Vier dingen zonder (veel) geld uit te geven. Geen zorgen, we gaan je niet opeens vertellen hoe je je eigen confetti moet knippen. Je kunt best een leuke tijd hebben zonder te veel geld uit te geven. Als je een keer per kwartaal (of zelfs een keer per maand) een mijlpaal bereikt, mag je het jezelf echt wel gunnen om wat uit te geven. Denk aan een pedicure, een paar lekkere speciaalbiertjes of een avondje uit eten. Wat je ook kiest, houd het bij één ding, en ga dan verder met sparen. Zie het als een financiële cheatday.



Pro-tips voor langetermijnsparen



Zodra je kortetermijnstrategie on lock is, wordt het tijd om na te gaan denken over het totaalplaatje. Iedere maand 50 of 100 pietermannen apart kunnen leggen is mooi, maar daarmee kun je niet door Zuid-Amerika backpacken of een huis kopen. In ieder geval niet snel.



Dat betekent dus dat je of je doelen moet bijstellen, over een langere termijn moet gaan nadenken, of meer moet gaan verdienen. Om je inkomen echt aanzienlijk te verbeteren, moet je misschien wat langetermijnveranderingen doorvoeren.



Focus op de grote drie. Het merendeel van onze budgetten gaat op aan drie dingen: je woning, vervoer en eten. Als je contract bijna afloopt is het slim om je prioriteiten te herevalueren en te beslissen of je misschien een huisgenoot moet gaan zoeken, of misschien een goedkoper huis. Kijk of carpoolen of een goedkoper NS-abonnement opties zijn. Houd een maand lang bij wat je uitgeeft aan boodschappen en kijk of je daar misschien 50 of zelfs 25 euro minder aan kan spenderen. Alles wat je kunt doen om in deze categorieën te besparen scheelt enorm.



Zorg dat je inkomen hoger wordt. Misschien kan je een cursus gaan volgen of op een andere manier nieuwe vaardigheden leren, die je waardevoller maken voor je huidige baas. Of misschien is het tijd om de stap te zetten die zoveel millennials voor je al maakten, en moet je naar een nieuwe, beter betalende baan gaan kijken. Zodra je meer gaat verdienen, kun je al dat extra geld opzij zetten om te sparen. Het is verleidelijk om als een baller te gaan leven zodra je meer verdient, maar daar schiet je uiteindelijk niks mee op.



Bedenk een side-hustle. Het is niet altijd praktisch om te proberen om meer te gaan verdienen. Soms is het een beter idee om wat parttimewerk erbij te zoeken. Het is makkelijker dan ooit om een bijbaantje te regelen, van eten bezorgen tot schoonmaken. En hoe je die extra poen ook verdient, zorg er in ieder geval voor dat het allemaal opzij wordt gezet. Een lekker bijbaantje kan je honderden of zelfs duizenden euro’s extra per maand opleveren.

