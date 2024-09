Tips om je moeder te verrassen zonder een cliché-lul te zijn

Elk jaar opnieuw neem je jezelf voor om je moeder voor Moederdag een bedachtzaam cadeau te geven omdat ze de leukste en liefste vrouw ter wereld is, en toch loop je elk jaar opnieuw met een drugskater snel de Kruidvat binnen om een standaard beautypakket, of een paar paarse oorbellen van het huismerk te kopen. Begrijpelijk, maar ook gewoon het gedrag van een lul. Het wordt hoog tijd om je moeder dit jaar eens een keer wél flink in het zonnetje te zetten. Want dat verdient die geweldige vrouw. Sander Ettema heeft een aantal fantastische tips voor je geïllustreerd om je op weg te helpen.