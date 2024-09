Tips van chef-koks over omgaan met tropische temperaturen

De sterren staan eindelijk goed: we krijgen – al is het misschien maar heel even – de hitte waar we al maandenlang om zeuren. Supertof! Tenminste, voor iedereen die de hittegolfdagen ergens in of rond het water kon doorbrengen. Elke Nederlander die moet werken, komt tot de constatering dat we bij temperaturen hoger dan 25 graden niet veel meer zijn dan met zweet doordrenkte watjes.

Er is eigenlijk maar één soort mens dat ons kan leren hoe we onze gesmolten boterlijven bij elkaar moeten rapen: koks. Zij staan elke dag tien tot twaalf uren lang te beuken en te zweten boven een dampende grillplaat of naast een oven van vijfhonderd graden, in ruimtes waar het gemiddeld dertig en op dagen zoals deze gemakkelijk vijfenvijftig graden wordt. We vroegen drie chefs hoe je het best kunt omgaan met tropische temperaturen, zonder productiviteit te verliezen.

JULIUS SCHENK, Cannibale Royale

Alle foto’s door Raymond van Mil.

ZET EEN POT SNAKE BRAND PRICKLY HEAT COOLING POWDER OP JE WERKBANK

In onze keuken staat er standaard een pot Snake Brand Prickly Heat Cooling Powder. Dat is om de alombekende chef’s ass te voorkomen. Het is een fris mentholpoeder dat we rijkelijk tussen onze billen strooien om warmte-uitslag te voorkomen. Het poedertje voelt alsof er een frisse winterbries door je broek waait en als je het over je lijf strooit geeft het een verkoelend effect, alsof je uit de douche komt. Het absorbeert ook je zweet. Ik strooi het in mijn schoenen en kruip er vervolgens zonder sokken in. Dan heb ik geen last van zweetvoeten. Ik zeg het je, dit poeder is de oplossing voor al je hitteproblemen.

DE ZWEETDRUPPELS OP JE HOOFD INTOMEN

Zet een koksmuts op of knoop een bandana om je hoofd. Loop af en toe naar de wastafel en hou je hoofd en je polsen een tijdje onder koud water. Dat kan je ook doen als je voelt dat je niet meer productief bent. Van het water word je wakker, helder en koeler, en je spoelt er je zweet mee weg. Droog je erna wel goed af, knijp je bandana uit en zet die weer op je hoofd. Niemand heeft zin in een lekkende collega naast zich.

ZET DE SCHAAR IN JE BROEK

Het was eens ontzettend warm en ik had zin om in korte broek te werken. Ik had die dag per ongeluk een nieuwe, witte korte broek in mijn tas gestopt. Die kon ik niet aan, dus ik had enkel een lange broek. Omdat het zo heet was, heb ik er de schaar in gezet. Dat was de perfecte verkoeling. Als je op kantoor zit te zweten omdat je per ongeluk de verkeerde outfit aangetrokken, is dat je perfecte oplossing. Het is nog leuk ook: je kunt je collega’s die broekspijpen laten afknippen bijvoorbeeld. Ik had mijn collega’s wijsgemaakt dat er een nieuw soort koksbroek op de markt was, speciaal tegen de hitte, en dat ik er eentje had besteld om uit te testen. Dat geloofden ze, totdat ze de pijpen in de container zagen liggen.



JAMES PARROTT, Coco’s Outback



BLIJF WEG VAN DRUGS

Inkakmomenten en algehele moeheid tegenwerken met drugs is dom als je in een warme omgeving bent. Je gaat zo mogelijk nog meer zweten, je raakt oververhit, je valt flauw en je kan helemaal niet goed werken. Wij drinken eigenlijk altijd water met zout om actief te blijven. Als je veel zweet, verlies je veel zout en dan zie je er aan het eind van de dag lijkbleek uit. Doe dus een half theelepeltje zout in een literfles water. Je proeft het niet echt, het is net als water drinken en het zweet van je bovenlip proeven. Lekker!

NEEM EXTRA KLEDING MEE

Ik heb altijd een extra werkshirt mee dat ik halverwege de shift, als mijn eerste doorweekt is, aantrek. Stop dat natte zweetshirt niet gewoon in je rugtas, want dat gaat erg stinken. Je moet hem in een plastic zakje stoppen. Doe ook niet teveel deo op de hele tijd. Je collega’s worden er misselijk van en stinken ga je sowieso. Hou gewoon zoveel mogelijk je armen naar beneden, wat voor taak je ook aan het uitvoeren bent.

STOP JE HOOFD OVERAL, BEHALVE IN DE KOELKAST

Als je te veel zweet is het niet slim om je hoofd in een koelkast te stoppen. Ik ging vroeger weleens in de grote koelruimte staan maar door zo’n extreme temperatuurwisseling ga je je helemaal niet lekker voelen. En je zweet bevriest!

HOU DE SFEER GOED

Zet muziek aan. Niet te hard, gewoon zodat je het zachtjes hoort. Zo blijft je hoofd erbij. Verder moet je vooral moeite doen om elkaar wakker te houden. Haal grapjes met elkaar uit, pep elkaar op in plaats van klagen. Het zit hem allemaal in de team spirit!





CAS VAN DE POL, Café Panache

ZET EEN KINDERZWEMBAD IN HET GANGPAD

Wij hebben eens een kinderzwembadje in de achtertuin gezet. Wie het te warm kreeg, trok al zijn kleren uit en dook er heel even in z’n onderbroek in. Heel fris was het niet, want iedereen ging er met zijn zweetlijf in, maar het was wel even lekker. Iedereen kan dat op z’n werk doen, je zet gewoon een kinderzwembadje op de gang of in de tuin. Daarna moet je met je natte onderbroek je kleren in, dat is ook verfrissend. Op warme dagen spelen chefs wel vaker met water. Zo hebben wij een waterspuit aan de oven zitten waar je mee kan sproeien. Er wordt weleens voor de lol over de benen of in iemands gezicht gespoten. Schroom je dus niet om een glas water te halen en dat over het hoofd van je collega te gieten. Er moet altijd gelachen kunnen worden.

SMEER JE SLOKDARM MET CITRUS EN WATER OP KAMERTEMPERATUUR

Het cliché is waar: als het zo warm is, moet je veel drinken. Wij hebben op elk moment van de dag een grote fles water voor onze neus staan. Stop die niet in de vriezer zodat je water ijskoud is. Als je tijd neemt om te drinken, wil je in één keer heel veel drinken. Te koud is niet chill. Verder komen wij in de keuken ook de dag door met citroenlimonade en een Zuid-Amerikaans citrusdrankje dat Ting heet. Je hebt water nodig, maar ook frisse suikers.

WEES GEEN MIETJE

Een eeuwenoud gezegde in de keuken is if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. In Spanje werkte ik in een keuken die vijf graden kouder was dan een sauna. Kom op, je kunt echt wel een paar dagen per jaar functioneren in een ruimte waarin het even geen achttien graden is. Troost je tijdens werk met het plezier dat je gaat hebben na het werk. Neem lekker je slippers mee en ga na werktijd drinken met je collega’s om te vieren dat de zon schijnt en dat je de dag overleefd hebt. En laat dat alsjeblieft niet omdat je stinkt naar zweet. Iedereen stinkt in de hitte. Het is menselijk. Alles is leuker dan een mietje zijn.