Tips van doorgewinterde horecatijgers voor het overleven van je eerste shift

Ik werk zelf al negen jaar in de horeca en het eerste jaar staat me nog scherp bij. Ik denk met schaamrode kaken (en enige vorm van nostalgie) terug aan de tijd waarin ik bij het uitserveren een schnitzel in de schoot van een gast liet vallen. Niet veel later beukte ik tijdens het uitserveren ook nog eens met een bord tegen het hoofd van de beste man aan. Een ander moment dat me nog glashelder bijstaat was toen ik me huilend verschool in het kantoortje, omdat ik me geen raad wist met de opmerkingen van een groep van twintig bouwvakkers, zoals”Op een oude fiets moet je het leren, schatje.”

