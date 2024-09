Tips van een Nederlandse barback over meer zijn dan het slaafje van het barteam

In Restaurantontboezemingen lees je over dingen die zich achter de schermen van de horeca afspelen. Smakelijke verhalen die je als bezoeker van je favoriete eet- en drinkplekken normaal gesproken niet krijgt voorgeschoteld, worden op deze plek anoniem gedeeld. Deze keer vertelt een 24-jarige Amsterdamse barback ons hoe het is om het minderwaardige broertje van de cocktailshakers te zijn, en hoe je die positie kan gebruiken om er gemene voordelen uit te halen.

Ik ben twee jaar lang barback geweest in een restaurant-cocktailbar in Amsterdam. Geen hond begrijpt waarom ik dat zo lang volgehouden heb. Het is namelijk alom bekend in de horeca dat ‘barback’ gewoon een mooi woord is voor ‘bitchboy van het barteam’. Voor wie niet weet wat een barback is, het is die guy die alle taakjes doet waar de barmannen zelf geen tijd voor hebben: het fruit snijden, het limoensap persen, op tijd de koelkasten en het ijs aanvullen, spirits aangeven, en ondertussen zo goed en zo kwaad mogelijk je best doen om niemand voor de voeten te lopen.

De baan wordt meestal ingevuld door stuntelige zestienjarige jongetjes die hopen snel op te klimmen naar een functie die wel noemenswaardig is: barman. Ook ik groeide na twee jaar het slaafje van het barteam spelen door tot cocktailshaker, maar het grote verschil tussen mij en andere barbacks is dat ik daar helemaal niet op zat te wachten. Ik vond het allemaal wel prima, en dat komt voor een groot deel omdat ik een meester was geworden in alle mogelijke voordelen uit de rotbaan te halen. Laat me je leren hoe jij ook het meeste uit je baantje als barback kunt halen.

