Tips van experts om betere seks te hebben dit jaar

Je raakt op seksgebied nooit uitgeleerd. Of je nou zelfbenoemd pijpkoningin bent, beter beft dan de hond van de buren of geiler kreunt dan Bobbi Eden — er valt altijd wel wat te verbeteren. Dat is leuk voor jezelf, want skills, en leuk voor je bedpartner(s), want genieten. En als je het zelf even allemaal niet meer weet, wie kunnen je dan beter helpen dan mensen die in het seksvak zitten?



Ik sprak vijf sexperts over tips en trucs die jou gaan helpen er een beter 2017 van te maken op seksgebied.

Sarah*, prostituee

Seks begint bij zoenen. Zoenen is als voorspel, en als dat al zuigt, dan is dat niet erg bevorderend voor de seks die erop volgt. Ik vind het zelf niet prettig als iemand z’n tong richting m’n huig duwt, of extreem veel kwijl gebruikt. Tong is oké, maar gebruik ‘m met mate.

Ook is het belangrijk te beseffen dat niet iedereen hetzelfde is of hetzelfde fijn vindt. Als je een relatie van vijf jaar hebt gehad en iemand het altijd fijn vond om op een bepaalde manier gevingerd te worden, betekent dat niet dat het bij een ander ook zo werkt. Mannen denken vaak dat als ze het één keer goed hebben gedaan, dat altijd zal werken. Dat is verkeerd gedacht. Vraag iemand of je het goed doet, zo moeilijk is dat niet.

Experimenteren kan ook leuk zijn — ik doe dat door mijn werk natuurlijk constant, en het kan goed gaan, of juist kut en daardoor hilarisch zijn. Voorwaarde is dat je er allebei achter moet staan. Ik ben voor mijn werk weleens naar een parenclub geweest. Ik twijfelde, want ik had er een bepaald beeld van, maar het was hartstikke leuk. Een aanrader dus! Ik denk sowieso dat af en toe iets geks ondernemen, zoals een parenclub of een trio met goede vrienden onder invloed van drugs, een flinke boost voor je seksleven kan betekenen. Ik denk nog vaak terug aan die keer en praat er veel over met de mensen met wie ik het heb meegemaakt. Dat is dan ook weer geil. Ik zou ook zeggen: bij twijfel, ga ervoor. Je kan pas achteraf bedenken of het leuk was. Ik sta zelf wel altijd voor veel dingen open, maar goed, ik krijg er dan ook voor betaald.

Maaike van Dooren, BDSM-expert (want manager van BDSM-boutique Laced-up)

Ik raad vanuit mijn vakgebied natuurlijk BDSM aan, maar het is daarbij wel essentieel om van tevoren duidelijke afspraken te maken. Anders kan het gebeuren dat jij je zweep en touw pakt, en je partner vervolgens klaar staat in een luier.

Mensen vinden veel dingen nog heel gênant, terwijl dat helemaal niet nodig is. Ik merk vaak dat mensen de eerste keer dat ze iets bij me komen vragen vaak het engst vinden. Dan komen ze heel beschaamd vragen naar een bescheiden zweepje, terwijl ze een paar keer daarna zonder gêne vragen naar het beste glijmiddel om hun partner tot aan hun onderarm te kunnen fisten.

Seks op een speelse manier aanpakken is echt geen slecht idee. Ga bijvoorbeeld met je partner een spelletje truth or dare aan, of kijk samen een erotische film. Ik heb zelf een tijdje een fantasieverhaal geschreven, samen met iemand anders. Op die manier leer je elkaar ook beter kennen.

Als je wil experimenteren zijn er heel veel laagdrempelige dingen om mee te beginnen. Bondage is iets waar je je over moet laten inlichten, maar een klein zweepje kan heus geen kwaad. Speel ook met macht, en laat bijvoorbeeld de ander die avond bepalen wat jullie gaan doen. Zolang jij het maar leuk vindt, en je partner of partners ook.

Still uit de video People who just had sex: Mike and Alice

Rik van Lunsen, seksuoloog

Veel jonge mannen en vrouwen zijn voortdurend bezig te willen voldoen aan vermeende verwachtingen van anderen, waarbij vrouwen geneigd zijn hun eigen wensen en grenzen onvoldoende op te volgen. Mannen zijn juist teveel gericht op prestatie. Iedereen zou vooral eens meer aandacht moeten hebben voor het plezier van seks.

Seks is simpel als je drie woorden onthoudt: stimulus, context, en communicatie. Uit statistieken blijkt dat te veel jonge vrouwen seks hebben terwijl het pijn doet, mannen maken zich erg druk over het te snel klaarkomen. Dit zijn beide spanningskrachten – probeer dus meer te ontspannen. Regel één bij seks: pijn is verboden. De mannelijke seksualiteit draait vooral om het leveren van prestaties, vrouwen zijn ondanks alle seksuele revoluties nog steeds te erg geneigd de ander te willen pleasen. Maar de kern van goede, ontspannen seks is vooral bij jezelf blijven, en te focussen op je eigen gevoel, plezier en grenzen. Doe dus geen dingen meer waarvan je denkt dat het hoort of dat het zo zou moeten.

Mandy Slim, porno-actrice

Ik beland tijdens mijn werk weleens in situaties die ik mensen zou willen aanraden – ik vond bijvoorbeeld seks in de lift heel leuk. Seks op openbare plekken kunnen je relatie direct weer spannend maken. Als iemand hier niet voor open staat, vraag dan waar wel voor. Misschien wil hij of zij dominant of juist onderdanig worden aangepakt – probeer gewoon nieuwe trucjes uit. Er heerst bijvoorbeeld een trend in de pornowereld dat vrouwen niet moeten spuiten, maar er zijn mensen die dit juist lekker vinden. Luister niet naar wat je hoort van anderen, maar meer naar jezelf. Daarnaast moeten we ook vrijer worden in het zeggen wat we willen, en onze fantasieën meer uitspreken.

Luna, seksspeeltjestester

Soloseks verbetert alle seks. Als je op wat voor manier dan ook met jezelf vrijt, leer je wat je zelf fijn vindt, en dat kan je dan vervolgens met een partner delen. Vrouwen moeten hier trouwens makkelijker in worden, en mannen moeten het vaker durven vragen. Doe het dus miljoenen keren met jezelf!

Besef je ook dat seks niet zoals porno is. Minder porno kijken is ook een goed voornemen. Seks is nou eenmaal een beetje vies en het gaat niet allemaal goed – soms moet je spuug gebruiken, of komen er vlekken op je beddengoed. Schaam je niet voor dat soort dingen, en wees realistisch in je verwachtingen.

Wat betreft seksspeeltjes zouden mensen zich beter moeten laten voorlichten. Goedkope speeltjes zijn vaak gemaakt van minder goed materiaal, en als je ze niet goed schoonmaakt kan dat voor infecties zorgen. Hierdoor denken mensen soms te snel dat ze een soa hebben en lichten ze onnodig al hun bedpartners in. Voor vrouwen kan het gebruik van speeltjes tijdens seks wel van toegevoegde waarde zijn; vrouwen komen nu eenmaal wat moeilijker klaar. Mannen moeten dan geen last krijgen van vibratornijd – wees juist blij dat je dit samen kan gebruiken!

Voor mannen worden de speeltjes tegenwoordig steeds mooier. Geen frummelkutjes meer, maar mooie apparaten met een goede vormgeving en verpakking. Dit is echt een vooruitgang. Mannen die veel neuken zijn stoer, maar als ze een speeltje gebruiken zijn ze een soort perverseling – bij vrouwen is het precies andersom. Van deze beelden moeten we afstappen.

*De naam Sarah is gefingeerd