Tips voor als je een carrièreswitch naar dominatrix overweegt

Ah, werk. Wie houdt er niet van? Zwoegen, buffelen, de hele dag in een kantoor zitten met mensen die niet je vrienden zijn, dingen moeten doen waarvan je denkt: tsja. En dat allemaal in de wetenschap dat je hoogstwaarschijnlijk nooit écht genoeg gaat verdienen. Gelukkig zijn er inspirerende mensen. Mensen die hun stoffige kantoorbaan opzegden om iets te gaan doen wat ze echt leuk vinden.

Ter illustratie spraken we met Goddess Cleo, een dominatrix uit Londen. Na een reeks onbevredigende en ronduit deprimerende baantjes die ‘iets met management’ te maken hadden, zei ze ajuu tegen haar baas en ging ze (we zeiden het al) iets doen wat ze leuk vond, namelijk mensen domineren.

VICE: Hey Goddess Cleo, vertel eens, wat voor zieldodende baan had jij?

Goddess Cleo: Ik werkte voor een grote financiële dienstverlener, op de onderzoeksafdeling. Daarvoor heb ik in management- en onderzoeksfuncties gewerkt in verschillende industrieën, zoals horeca, retail en entertainment. Ik heb ook een tijdje in een callcenter gewerkt, wat ongetwijfeld de vervelendste baan was die ik heb gehad. Ik was gewoon bang om naar mijn werk te gaan, en als ik er was, voelde ik me vaak ziek.

Wat was er zo kut aan?

Je had geen flexibiliteit, en het was ontzettend repetitief. De dagen waren lang en de ego’s groot. Ik vond het ook niet prettig om in een omgeving te werken waar iedereen de hele tijd gestrest was.

Foto met dank aan Goddess Cleo

En toen dacht je: weet je wat? Ik word dominatrix.

Het begon een beetje nadat ik een blog las van een vrouw die schreef over haar leven als stripper. Ze deed ook aan findom. Haar professionele alter ego is Madame Says, en ze heeft mij geïnspireerd. Ik las haar blogs en raakte gefascineerd door de hele wereld die ze beschreef.

Op een dag zag ik een advertentie op Craigslist: ‘Wil je leren hoe je een professionele dominatrix wordt?’ Ik riep hardop: ‘Fuck yeah.’ Ik reageerde en maakte kennis met de man die de advertentie had geplaatst en met nog twee vrouwen. We konden goed met elkaar opschieten en we besloten om naar Torture Garden te gaan, ter introductie tot de fetisjscene en BDSM. Die avond heeft onze levens veranderd, in positieve zin, en was het begin van mijn carrière als dominatrix.

Wat vind je zo leuk aan je werk?

Het leukste is om iemand laten ervaren wat ‘subspace’ is. Je weet hoe atleten en fitnessfreaks het altijd hebben over de runner’s high? Stel je dat gevoel voor, maar dan nog twintig keer zo heftig. Dat is hoe subspace voelt: zweverig, kalm, blij en vol vertrouwen. Het is erg therapeutisch, maar de meeste mensen weten niet eens wat voor positieve impact het kan hebben op je mentale gezondheid, en dat is zo zonde.

De gemeenschap is ook heel open en accepterend voor mensen die het hele spectrum van gender en seksualiteit beslaan, wat fijn is. Oja, en ik verdien veel meer geld dan eerst.

Zijn er ook nadelen?

Ik maak lange dagen. Ik doe ook lifestyle, dus moet letterlijk 24/7 beschikbaar zijn.

Valt er wat te lachen als je een dominatrix bent?

Er gebeuren vaak grappige dingen tijdens de sessies. Ik heb een keer een man zo hard bij z’n ballen gegrepen dat hij op m’n voet poepte.

Maar is het ook veilig?



Jazeker. Ik heb heel veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Alles is traceerbaar, maar ik heb tot nu toe nog geen slechte ervaringen gehad. Even afkloppen!

Wat had je graag willen weten voordat je aan deze baan begon?

Niks! Ik ben er heel open ingestapt. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik het niet veel eerder ben gaan doen. Ik heb zoveel tijd verspilt met een baan die ik haatte, terwijl ik al die tijd een hoop lol had kunnen maken en me gerespecteerd had kunnen voelen.

Welk cijfer geef je je leven nu? En welk cijfer geef je je leven toen je je oude baan nog had?

Voorheen denk ik een vier. Ik voelde me slecht, ik had problemen met mijn gezondheid, waardoor ik vaak pijn had en ik voelde me niet gesteund door mijn werkgever. Ik zat helemaal vast. Nu geef ik mijn leven zelfs op slechte dagen een acht. Er is niets aan mijn huidige baan dat ik niet leuk vind. Op een goede dag geef ik mezelf een dikke tien. Ik heb eindelijk vrijheid en ik doe iets wat ik leuk vind.

Hoe zelfvoldaan voel je je als je met je vrienden praat die wel nog kutbaantjes hebben?

Ik ben niet zo’n zelfvoldaan type, maar ik ben zeker een groot voorstander van je kutbaan opzeggen, en ik zou vrienden die hetzelfde willen doen absoluut steunen.

Welk advies zou je andere mensen geven die hun baan haten?

De enige persoon die een positieve verandering in je leven teweeg kan brengen, ben jij zelf.

@goddess_cleo / @rosestokes