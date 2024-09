TLC is terug met ‘Way Back’ samen met Snoop

TLC heeft alle recht om hun vroegere succes volledig uit te buiten. Het album Fanmail alleen al verdient een mooie ereronde. Maar hoe de laatste twee overgebleven leden hun comeback aanpakken, is op zijn zachtst gezegd een beetje pijnlijk. Tionne Watkins en Rozonda Thomas hebben een crowdfundcampagne opgezet om geld bij elkaar te sprokkelen voor hun nieuwe album en ze vragen fans om het album een naampje te geven. Een cynisch mens zou daar zomaar uit kunnen opmaken dat de relevantie van het duo tot een nulpunt is geslonken.

Maar hier is-ie dan: de eerste single, een slow jam samen met Snoop Dogg. Way Back gaat over hun eigen verleden en over vroegere relaties. Het liedje is het bewijs dat de muziek van TLC altijd al wel tijdloos was, voor als het nog de jaren negentig was geweest.