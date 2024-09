Drie dagen TodaysArt in 20 foto’s

Het afgelopen weekend stond het Spuiplein in Den Haag in het teken van digitale en multidisciplinaire kunst tijdens TodaysArt 2016. Er was een griezelig confronterende video-installatie van Matthias Oostrik. Er waren de wapeninstrumenten van Pedro Reyes. Er was de performance van Myriam Bleau, die onnavolgbaar mooie muziek maakte door vier futuristische schijven draaiende te houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Entropy, de audiovisuele reis door het ontstaan van de kosmos met muziek van Dopplereffekt en visuals van Antivj. Kortom: TodaysArt 2016 zat weer barstensvol hoogtepunten, die je nu allemaal op je gemakje nog een keer kunt beleven met de foto’s die Raymond van Mil dit weekend voor ons maakte.