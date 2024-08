Toerist belt politie omdat ‘ie 25 euro moet betalen voor een ijsje in Florence

Het komt zeker elke paar weken een keer voor dat ik door de supermarkt struin en twijfelend bij het vriesschap blijf staan om me af te vragen of ik Ben & Jerry’s zal halen, en of die ene bak ijs de zes euro waard is. Het is een absurd bedrag voor ijs, maar het is niets vergeleken met wat een Taiwanese toerist moest betalen voor één hoorntje in de Italiaanse stad Florence. Volgens The Times overhandigde een onbekende ijswinkel de man zijn ijsje, waarna hij 25 euro mocht afrekenen.

De man – wiens identiteit ook onbekend is – vroeg aan de eigenaar waarom het schepijs zo duur was. “Omdat het zo lekker is,” zou de eigenaar hierop geantwoord hebben. De Taiwanese toerist leek niet veel andere opties te hebben dan simpelweg te betalen, dus deed hij dat. Voor zover ik weet zijn er ook niet echt regels als het aankomt op het retourneren van je langzaam smeltende ijsje. Nadat hij de ijswinkel (met zijn dure ijsje) had verlaten, vertelde hij aan zijn gids wat er net was gebeurd. De gids besloot echter dat-ie de winkeleigenaar er niet zo makkelijk mee weg zou laten komen en belde ter plekke de politie.

Na een kort onderzoek (dat waarschijnlijk niet meer voorstelde dan een politieagent die vroeg: “Heb je deze kerel echt 25 euro laten betalen voor een ijsje?”) kreeg de winkel een boete van 2000 euro opgelegd voor het feit dat hun prijslijst niet zichtbaar in de winkel hing. “Het verbergen van prijzen is hier heel gebruikelijk,” vertelde een woordvoerder van de lokale politie aan La Repubblica. “Het is een gewoonte die wereldwijd een slechte indruk achterlaat, aangezien juist toeristen de grootste slachtoffers zijn.”

Het zal voor de woordvoerder niet de eerste keer zijn geweest dat hij dit aan de media moest uitleggen. In de buurt van Ponte Vecchio en andere toeristische plekken komt het namelijk wel vaker voor dat ijswinkels hun prijslijsten achter de toonbank verbergen of dat ding helemaal niet laten zien. Volgens TripAdvisor kun je in Florence op 236 plekken een ijsje eten. Daarvan lijken de winkels met de slechtste beoordelingen allemaal een vies spelletje te spelen met hun prijs voor ‘gelato tradizionale.’ De reizigers die zijn afgezet en uiteindelijk tussen de tien en zestien euro moesten betalen voor een teleurstellende hoeveelheid schepijs, laten massaal recensies achter als “grootste oplichterij van mijn leven” en “VOLSTREKTE AFZETTERIJ!!! Blijf hier weg!.”

Niet alleen in Florence kom je eetgelegenheden tegen die je volgens TripAdvisor-gebruikers het best kunt mijden als de pest. In november 2017 kregen drie toeristen in Venetië een rekening van 526 euro voor hun neus geschoven na een lunch met zeevruchten in de buurt van het San Marcoplein. De gedupeerde toerist schreef een brief naar Luigi Brugnaro, de burgemeester van de stad, waarin hij hem vroeg actie te ondernemen tegen eetgelegenheden die “de reputatie van Venetië riskeren te verwoesten” door te profiteren van toeristen die geen Italiaans spreken. Brugnaro reageerde hierop door de toerist en zijn ouders “gierigaards” te noemen.

Ineens klinkt zes euro voor een bak ijs eigenlijk best prima.

