Toevallige naaktfoto’s gereflecteerd in objecten die mensen verkopen op eBay

Dit foto-essay verscheen oorspronkelijk in het nummer Privacy & Perception van Vice Magazine, dat gemaakt werd in samenwerking met Broadly. Hier lees je meer artikelen uit dit nummer.

In 2012 leerde Lotte Reimann de term ‘reflectoporn’ kennen, een online trend waarbij mensen zich zonder kleren positioneren voor een glimmend object, hier een foto van maken, en die vervolgens publiceren op sites als eBay. Ze vroeg zich af of het hier om exhibitionisten ging, of over toevallige naaktportretten. Ze wilde graag iemand spreken die dit soort foto’s van zichzelf met opzet online zette, maar na twee maanden zoeken had ze een hele hoop reflectoporn gezien, maar niemand gevonden die erover wilde praten.

Ze kon dus geen toegang tot deze wereld krijgen, zoals ze het zelf verwoordt, en vermoedde zelfs even dat het helemaal niet bestond, dat het meer een fetisj was uit een wikipedia-lijstje, zonder echte actieve makers ervan. Toen besloot ze het heft in eigen hand te nemen – ze maakte wat naaktportretten via de bespiegeling van wat glimmende objecten in haar huis, postte deze op eBay, en hoopte op een reactie van andere reflectoporn-beoefenaars. Niet lang hierna kreeg ze een mailtje van eBay dat haar account was verwijderd omdat het materiaal dat erop stond “adult in nature” was.

Het resultaat van dit experiment is nu te zien in haar nieuwe project met de titel Reflections – An Unfinished Collection, en een deel daarvan kan je hieronder bekijken. De hele serie bestaat uit een mix van zowel haar eigen foto’s als die van anderen, die ze online vond. Je ziet naakte lijven gereflecteerd in scanners, mobieltjes, zilverkleurige fietshelmen en andere blinkende objecten. Voorlopig laat ze het woord unfinished in de titel van het project staan – als referentie naar haar gefaalde actie om meer te weten te komen over deze bijzondere uithoek van de online wereld, maar ook omdat de serie nog kan uitbreiden als er meer informatie aan het licht komt.