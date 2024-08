Tom Caron laat zien hoe je als bourgondiër toch minder vlees kan eten

Nederlanders eten gemiddeld zo’n 75 kilogram vlees per jaar . Oké, 75 kilo inclusief botten, dat wel. Maar alsnog een flinke lading vlees en veel meer dan een mens eigenlijk nodig heeft. Dat is overigens best begrijpelijk, want probeer bij de geur van een sappige ribeye die dichtschroeit op een hete grill maar eens te stoppen met watertanden. Dat lekkere stukje vlees is echter wel een flinke last voor het milieu. Het is dus een prima idee om eens een dagje geen vlees te eten en Moeder Aarde op die manier een handje te helpen.

Door je vleesconsumptie te minderen draag je bij aan een beter milieu, een feit waar veel Nederlanders zich nog niet van bewust zijn. Bovendien is minder vlees eten ook nog eens hartstikke goed voor je. Je komt trouwens ook een stuk volwassener over wanneer je bij de kassa komt met een mandje vol kleurrijke groenten en andere gezonde keuzes in plaats van doosjes diepgevroren frikadellen en zakjes winegums.

Videos by VICE

Bij een vegetarische maaltijd wordt snel gedacht aan een saaie bak kale ijsbergsla. Maar er zijn genoeg heerlijke opties om eens duurzaam te doen. Je kan namelijk nog steeds best een dikke vette burger eten. Een plantaardige, die net zo lekker smaakt als een normale.

En dat gaat heel makkelijk, door gewoon even langs te wippen bij de dichtstbijzijnde Appie en een maaltijd van Garden Gourmet te scoren. Of je nu zin hebt in falafel, shoarma of een schnitzel, je vindt het in de groene bakjes. Ook wordt er een heel scala aan burgers aangeboden. Allemaal ontzettend smaakvol, sappig en voedzaam. Door je burger naar eigen smaak te beleggen kun je er ook nog eens eindeloos mee variëren.

Ter inspiratie kijk je hier hoe Tom Caron samen met Lo de Burger Deluxe XL van Garden Gourmet aankleedt. Tom is een ervaringsexpert op het gebied van genieten van vegetarische happen en toont met deze burger zijn liefde voor de Franse keuken, door hem te beleggen met gekarameliseerde ui, huisgemaakte bietenmayo, een gebakken eitje en Franse kaas.

Al een beetje trek gekregen? Ga vanavond in de keuken dan lekker aan de slag met je eigen versie. Mocht je niet zo creatief zijn, check dan even de facebookpagina van Garden Gourmet voor de creaties van anderen, of deel er je eigen meesterlijke burger om anderen te inspireren.

Benodigdheden recept:

BURGER

1 stokbrood 1 kropsla (paar blaadjes)

1 tot 2 trostomaten

2 eitjes

2 grote zoet zure augurken

1 pakje Garden Gourmet Burger Deluxe XL

2 tot 4 plakjes camembert

1 rode ui (in dunne ringen gesneden)

1 takje tijm (om mee te bakken met het uitje)

2 eetlepels olijfolie om in te bakken

MAYONNAISE

2 grote eierdooiers

1 kopje milde olijfolie

1 theelepel Dijon mosterd

4 theelepels citroensap

Snufje zout en peper