Tom DeLonge van Blink-182 is nu officieel ‘ufo-onderzoeker van het jaar’

Hoe vreemd DeLonge’s carrière na Blink-182 ook lijkt, hij doet in ieder geval zijn best. Oké, hij is een ex-poppunkgitarist die op aliens jaagt maar er gebeuren gekkere dingen in de wereld. Hij heeft de dubieuze maar wel degelijk bestaande onderscheiding ”ufo-onderzoeker van het jaar” gekregen van Open Minds Productions, een productiemaatschappij die zich voornamelijk bezighoudt met ufo’s, aliens, de overheid en andere, samenzweringstheoriegevoelige onderwerpen.

Hieronder zie je een video waarin DeLonge zijn onderscheiding in ontvangst neemt. Ondanks dat hij vorig jaar nog contact zocht met Hillary Clinton om het eens goed over Roswell en UFO’s te hebben, valt zijn speech voor de onderscheiding nog relatief mee. Hij legt wel even uit waarom hij gekwalificeerd is voor de titel van ”ufo-onderzoeker van het jaar.”

”Ik ben net zoals jullie. Ik heb de afgelopen twintig jaar elke nacht gelezen over Roswell, Dulce, Serpo, Churchill, de landingen daar, Nazi’s en ruimtevaartuigen, Antarctica, wat er op Mars is en de achterkant van de maan. Ik heb alles gelezen, ik weet het allemaal.”

DeLonge waarschuwt ons meerdere malen: zijn werk met ufo’s is pas net begonnen. Goed om te weten Tom.