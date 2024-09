Tom DeLonge stapt uit Blink-182 om de waarheid over aliens te onthullen

Het was geen goed decennium voor Blink-182-fans. Nadat de groep voor “onbepaalde tijd pauze” nam in 2005 (wat in de muziekindustrie betekent: “we kunnen elkaar niet langer uitstaan, laat ons alsjeblieft op vakantie gaan”), kwam het trio in 2009 weer bij elkaar voor het album Neighborhoods. Oprichter Tom DeLonge nam vorig jaar alsnog afscheid, waarna een zure Mark Hoppus en Travis Barker hem als “respectloos en ondankbaar” bestempelden. Er is nu een nieuwe plottwist: Tom DeLonge is vervangen door Matt Skiba van Alkaline Trio, en een nieuw interview met Mic suggereert dat DeLonge de band verliet om de waarheid over aliens aan het licht te brengen.

DeLonge is momenteel bezig met het lanceren van Sekret Machines, een multimediaplatform dat “Ongeïdentificeerde Luchtfenomenen” zal onderzoeken vanuit een serieus perspectief. Volgens hen vertellen bronnen “binnen de militaire- en veiligheidsgemeenschap” verhalen over UFO-waarnemingen en ander paranormaal contact.

“Wanneer je iemand als ik bent,” vertelt hij Mic, “en je behandelt een mogelijk gevaar voor de nationale veiligheid, iets dat in de toekomst de wereld kan veranderen, dan ben je blij dat je daar een klein onderdeel van kunt zijn. Dit is enorm belangrijk voor mij.”

“Ik kan niet negen maanden van het jaar op tour gaan en alsnog genoeg tijd hebben om met zoiets omvangrijks bezig te zijn,” voegt hij toe.

Dit is niet de eerste keer dan DeLonge zijn zorgen over aliens uit. In een interview met Paper vorig jaar, praatte hij al uitvoerig over de kwestie. Hij sprak over zijn mogelijke ervaring met buitenaards contact bij een kampvuur in Area 51.

“Ik heb altijd al een passie gehad voor het heelal en de toekomst,” legt hij uit, “maar wanneer je in dit type materiaal duikt, is het veel meer dan alleen wetenschap en technologie. Het heeft te maken met religie en kosmologie, politiek en geheimhouding.”

Het is moeilijk om geen medelijden te hebben met Tom DeLonge. Het voormalige lid van de rauwe, humoristische pop-punk band Blink-182 probeert serieus genomen te worden met een onderwerp dat hij echt belangrijk vindt. Stel je voor dat je in 1999 je angst voor buitenaardse ontvoeringen uit op een nummer genaamd Aliens Exist en, zeventien jaar later, word je onderuitgehaald als je hetzelfde verkondigt, maar net iets anders verwoordt. Dat moet frustrerend zijn. Aan de andere kant, als je een van de meest bekende meme’s probeert te legitimeren, dan zou het waarschijnlijk helpen als niet je hele carrière op piemelgrappen was gebouwd.

Het eerste deel van Sekret Machines is nu uit, als je graag wat non-fictief UFO-onderzoek wil lezen dat mede geschreven is door mysterie- en avonturenromanschrijver A.J. Hartley.