Tommie Geraedts duikt met zijn video in de verbeelding van blinden

Als klein mannetje wilde Tommie Geraedts tovenaar en timmerman worden. Uiteindelijk werd hij filmmaker, waarmee hij een beetje van beiden is. Het afgelopen half jaar maakte hij de visuals voor Bassnectar, een tamelijk grote EDM-artiest uit de Verenigde Staten. Achteraf maakte hij met de visuals een videoclip bij Bassnectars nummer Unlimited Combinations. Acteur Raven Aartsen speelt daarin een blinde jongen, en de visuals van Geraedts representeren zijn mogelijke ervaringen. De videoclip is voor het eerst te zien op Creators:

“Bij de titel Unlimited Combinations moest ik denken aan de oneindige manieren om de werkelijkheid te ervaren,” zegt Geraedts in een e-mail aan Creators. “Iedereen maakt zijn eigen verhaaltje in zijn hoofd. Zie jij dezelfde kleur blauw als ik?”

In deze video staat de perceptie centraal van iemand die helemaal geen kleur kan zien, laat staan blauw. “Ik was benieuwd naar de ervaringen van mensen die geen licht kunnen waarnemen,” zegt Geraedts. “Blinden hebben een ander soort werkelijkheid, waarbij ze op sommige manieren waarschijnlijk meer waarnemen dan ik. Ik stel me voor dat ze muren bijvoorbeeld horen in plaats van zien. Stel je voor hoe zij over de natuur, bomen en bergen denken, zonder ze ooit te zien. Zo abstract.”

“Ik geloof graag dat blinden een oneindige verbeelding hebben, net zoals ik soms de gekste dingen kan dromen. In deze korte film wilde ik dit afzetten tegen een karakter dat niet echt durft te dromen, en worstelt met angst.”

In 2014 maakte Geraedts een clip voor Max Coopers Supine, die hij schoot via gebroken spiegels. Voor een grote expositie in het Van Gogh Museum maakte hij in 2015 ook een hele toffe splitscreenvideo over de schilders Munch en Van Gogh.

Check Tommie’s website voor meer mooie video’s.