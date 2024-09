De Estlandse rapper Tommy Cash houdt zijn reputatie hoog en heeft weer een bizarre video gemaakt

Screenshot van de video Winaloto

Deze video heeft het allemaal. Kolossale menselijke piramides. Naakt. Drummen op vrouwenbillen en blubberige bierbuiken. Een kleine man die op de schouders zit van een iets minder kleine man. Het hoofd van Tommy Cash dat geplet wordt tussen billen en opduikt tussen de benen van een vrouw op een andere manier dan je nu denkt.

Videos by VICE

Het valt nog het best te omschrijven als een bezoekje aan een Estlandse pornoset onder invloed van paddo’s. Oh, en vergeleken met Tommy Cash lijkt Ninja van Die Antwoord ineens een hele normale vent. Best knap.

We stellen ons zo voor dat je de video nu eventjes kijkt. Drie minuten en 28 seconden lang leun je heerlijk achterover en verlies je tegelijkertijd alle onschuld die je eventueel nog had, terwijl er boven je hoofd zo’n stripboekendenkwolkje verschijnt met de tekst “WTF”.

Daarna kun je desgewenst de video nog een paar keer bekijken.