Tommy Lee van Mötley Crüe kwam ondersteboven vast te zitten in zijn vliegende drumcoaster

Als geboren stuntman bracht Mötley Cruës drummer Tommy Lee het afscheidstournee van de band grotendeels ondersteboven door. Als afscheidsknaller monteerde hij zijn drumstel op zijn gepatenteerde Crucifly drumcoaster, een constructie die zijn drumstel boven het podium en publiek liet zweven. Maar tijdens de allerlaatste show in Los Angeles stak de machine daar een stokje voor toen het karretje ergens halverwege de vlucht ondersteboven bleef hangen, terwijl Tommy net midden in een solo zat. Hij bleef sportief en maakte een paar grapjes over het hele circus terwijl zijn crew er meer dan tien minuten over deed om hem te bevrijden.

Het klinkt wild, maar als je de bands hitsige biografie The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band hebt gelezen dan weet je dat deze actie niet eens de top 100 zal halen van gestoorde shit die de vier op hun kerfstok hebben. Maar toch, shout out naar Mötley Crüe om er met een knaller uit te gaan. Check de video waarin het voor Tommy Lee grondig fout gaat hieronder en let vooral op het moment wanneer de stunt van glam metal extravaganza in een komedie verandert, zo rond de drie minuten.