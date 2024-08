Hoe vreemd en eenzaam Tomorrowland eruitziet in de vroege ochtend

Zo’n 200.000 mensen uit zowat heel de wereld kwamen Tomorrowland afgelopen weekend onveilig maken met hun glitters, blote bovenlijven en natuurlijk… metergrote vlaggen, liefst gedragen als cape.

Maar net voordat deze mensenmassa (bijna even veel mensen als er in Gent wonen) kwam genieten van de bomvolle en overdonderende stages, overdreven lichtshows en buitenproportionele waterlelies, zag Tomorrowland er nog heel anders uit.

In de vroege ochtend viel er nog niet veel meer te zien dan al die constructies waar ongeveer honderd handige Harry’s zich maar liefst vier weken voor in het zweet hadden gewerkt. Naast wat medewerkers was er hier en daar al een overenthousiaste festivalganger te bespeuren die “alvast een goeie foto van de mainstage” wou maken, of wel heel slecht naar de timetable had gekeken, en dan maar besloot nog wat slaap in te halen om straks extra hard te kunnen gaan.

We weten dit allemaal omdat we onze fotograaf hebben gevraagd om extra vroeg op te staan, zodat hij de verlaten festivalwei kon vastleggen. Spoiler: het was er bijna even leeg als tijdens die bizar eenzame Tomorrowland dj-set van Steve Aoki.

Meer van Mathieu vind je op zijn Instagram en website.

































Op vrijdagavond (19/07) is een 27-jarige onwel geworden aan de mainstage van Tomorrowland, en later om het leven gekomen in het ziekenhuis. Volgens de eerste bevindingen van de politie en wetsdokter “blijken ernstige aanwijzingen van een druggerelateerd overlijden“. Hulpverleners stelden dit weekend vast dat er op Tomorrowland een vorm van xtc in omloop was die vier keer sterker is dan normaal. Daarom is het belangrijk om te onthouden dat het gebruik van drugs nooit zonder risico’s is. Informeer je over verantwoord drugsgebruik via de artikels en video’s uit onze reeks ‘Split Your Pill‘.

