Tonic zoekt freelance schrijvers

Vind je dat geestelijke problemen meer aandacht verdienen? Ben je gefascineerd door lichaamssappen? Wil je rapporteren vanaf de operatietafel, of een betere reden om jezelf naar de sportschool te slepen? En kun je goed schrijven?



Tonic, het gezondheidsplatform van VICE voor imperfecte mensen, is op zoek naar schrijvers die zich vol overgave durven te storten in de geestelijke en lichamelijke toestand van anderen én zichzelf. Of je nu graag longreads schrijft over stigma’s op burn-outs of liever een klasje yakyoga volgt: met een gezonde dosis scepsis en een scherpe, maar feitelijk goed beargumenteerde mening over de wereld van gezondheid, ben jij precies wie we zoeken.



Stuur ons je verhaalidee(ën), een motivatie waarom jij dat stuk zou moeten schrijven voor Tonic en liefst ook nog een of twee artikelen die je eerder hebt geschreven. Mail anna.sonnemans@vice.com met als onderwerp ‘reactie freelance schrijver Tonic’.



(Maak je niet druk om je eigen risico: we gaan er niet vanuit dat je gratis voor ons schrijft.)