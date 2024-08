Gele klodders gel en moderne dans in de nieuwe clip van Tony Clifton

Tony Clifton is het alter ego van komiek Andy Kaufman. Als je net als ik geen idee hebt wie dat is (sorry dat ik jong ben), het is een troll van voor het internettijdperk. Een passende bandnaam dus voor het zooitje ongeregeld bestaande uit de broers Mees en Lenny, en hun vriend Merlijn, die je misschien nog wel kende uit dit artikel waarin hij vertelt over zijn mislukte Bowie-tatoeage. In hun nieuwe video voor Wake Up zien we Merlijn, die zijn haar insmeert met een pot knalgele gel, zich in rare bochten wringt en wat vreemde bekken trekt in een rustige woonwijk. Of dit een epileptische aanval, een experimentele vorm van gebarentaal of moderne dans is, mag je zelf weten. Bekijk de video hierboven.



Het debuutalbum ‘Love Nordic Women’ van Tony Clifton is nu uit.