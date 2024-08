De fans van ‘Tony Hawk Pro Skater’ houden de serie in leven met deze mod

In 2015 bracht gameontwikkelaar Robomodo Tony Hawk’s Pro Skater 5 uit, de eerste Pro Skater-game in 13 jaar. Nadat de vermaarde Tony Hawk-games waren gaan experimenteren met domme verhaallijnen met Bam Margera en plastic skateboards waar je zelf trucjes op kon doen, moest Pro Skater 5 de serie terugbrengen naar de oorspronkelijke magie van ontwikkelaar Neversoft, en een liefdesverklaring aan de pure, arcade-achtige skateboardlol worden.

Helaas was dat niet zo. De overweldigende consensus was dat het een kolossale mislukking was en een onspeelbare teringbende.

Toen de ontwikkelaar in 2017 op Twitter werd gevraagd of er updates voor Pro Skater 5 aan zaten te komen, lieten ze weten dat er niks op de planning stond. In plaats daarvan wezen ze fans op een andere Tony Hawk-ervaring: de mod THUG Pro.

Het is een mod die door fans gemaakt is voor Tony Hawk’s Underground 2 uit 2004. Als speler heb je toegang tot levels uit bijna iedere Tony Hawk-game die sinds 1999 is uitgebracht. Je kunt oude levels spelen met nieuwe trucs en karakters die je in de originele games nog niet had. Dit is eigenlijk de hele serie in één handzaam pakket.

Maar hoe is deze game ontstaan?

De Tony Hawk-games hebben altijd een fanatieke fanbase gehad, maar rond 2012 vond Morten Larsen, de medeontwikkelaar van THUG Pro, dat de scene het moeilijk had. De meeste games waren niet meer online te spelen, vertelt hij, en het was nogal moeilijk om ze wel aan de praat te krijgen. Hierdoor kwamen er maar weinig nieuwe mensen op de games af.

“Alle spelers zaten verspreid over verschillende games en platforms. Sommige spelers bleven trouw aan de serie en speelde alleen Tony Hawk’s Underground online op de PlayStation 2. En dat doen ze vandaag de dag nog steeds,” vertelt Larsen via Skype. “Andere gamers speelden vooral Tony Hawk Pro Skater 3, THUG 2 en American Wasteland op de PC. Maar die aantallen namen ook af.”

Larsen vertelt dat het idee voor een mod zoals THUG Pro altijd al bestond, hoewel het min of meer “fantasie” was. Maar naarmate de scene kromp, besloten hij en een paar andere modders het idee serieus te gaan nemen. “En er was toen ook echt een behoefte aan een game als THUG Pro,” zegt Larsen. “Dus de motivatie was duidelijker: bouw iets wat een goede basis kan zijn voor de THPS-spelers en modders in de toekomst.”

Alleen was dat niet bepaald makkelijk. “Het is altijd moeilijk om te bepalen waar je je op focust,” vertelt Larsen.

Een van de belangrijkste dingen was dat gamers precies het type Tony Hawk-game konden spelen dat ze wilden. Tijdens de ontwikkeling moesten de makers van THUG Pro bedenken wat precies de nuances van ieder spel uit de serie waren, en daar vervolgens “logische opties maken die je in en uit kan schakelen zonder dat ze in conflict zouden komen met andere opties,” zegt hij.

“De controls goed krijgen was een oneindige nachtmerrie,” merkt hij op. “We moesten ervoor zorgen dat mensen hun PS2-controller in konden pluggen en konden spelen zoals ze op de console gewend waren. Maar ik denk dat we nu eindelijk op een punt gekomen zijn waarop we ons kunnen gaan concentreren op andere dingen, zoals het toevoegen van meer nieuwe content en features. Wat we vanaf het begin ook wel het doen waren, maar het was altijd een conflict tussen het fixen van de gameplay of het toevoegen van nieuwe content.”

Beeld: THUG Pro

En al dat harde werk heeft uiteindelijk goed uitgepakt. De hardcore Tony Hawk-fans spelen het massaal en prijzen het de hemel in. Deze game heeft de versplinterde fanbase samengebracht. Er zijn inmiddels meerdere forums en threads beschikbaar waar mensen hun eigen aanpassingen aan THUG Pro delen.

In de toekomst wil het team achter THUG Pro onder de motorkap van de mod blijven sleutelen zodat mensen nieuwe functies kunnen blijven toevoegen, vertelt Larsen. “We wisten dat er veel tijd in zou gaan zitten, maar we moesten het doen. Anders hadden we denk ik niet door kunnen gaan met de mod.”

“Het zijn niet alleen onzichtbare veranderingen die met deze update komen,” voegt Laren toe. “We hebben ook de visuals strakker gemaakt, de highresgraphics gefixt, en nog wat andere dingen. De Create-a-theme-optie komt eindelijk terug, en mensen kunnen nu ook hun eigen soundtracks toevoegen.”

Ook al betekende Tony Hawk’s Pro Skater 5 misschien wel de officiële dood van de iconische serie, toch kunnen fans met THUG Pro nog steeds hun favoriete games spelen. Je kunt ‘m hier downloaden.