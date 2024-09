Torrentparadijs What.CD is gesloten

Vannacht is torrentsite What.CD offline gegaan. Op Twitter geven ze aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze op korte termijn weer openen in deze vorm. Alle site- en gebruikersdata zijn vernietigd. “So long, and thanks for all the fish,” tweeten ze.

Verschillende websites schrijven dat de Franse politie twaalf servers van de website in beslag heeft genomen, What.CD ontkent dat via Twitter.

What.CD was een invite-only torrentsite voor muziek, die in de herfst van 2007 werd opgericht, enkele dagen nadat de grootste muziektracker van het moment – OiNK – door de Britse politie was opgerold. Waar het aanbod van The Pirate Bay de laatste jaren steeds verder terugliep, was de database van What.CD gigantisch: geen torrentwebsite had zo’n uitgebreid aanbod. Of je nou op zoek was naar een FLAC-vinylrip van een Japanse jaren tachtigplaat, obscure disco of de nieuwste Permanent Vacation-verzamelaar in 320kb: er was verschrikkelijk veel te vinden. Ook veel muziek die nergens anders meer te verkrijgen was, tracks die nooit digitaal zijn verschenen en vinyl-only-releases. Eerder dit jaar berichtte de website een miljoen unieke releases online te hebben staan.

so stoked i fuked up my what.cd ratio just 2 weeks ago — torus (@Torussss)November 18, 2016

Gebruikers werden verplicht om hun ratio in de gaten te houden: als je een torrent downloadde, moest je hem ook lang genoeg blijven seeden zodat andere mensen hem weer konden binnenhalen. Dat zorgde ervoor dat het downloaden van torrents bij What.CD altijd razendsnel ging. Belangrijk was ook de kwaliteit van de audio: er werd minutieus bijgehouden hoe de muziek was verkregen en op welke manier de bestanden waren gecomprimeerd. Of je piraterij nu afkeurt of niet, What.CD was meer dan een torrentwebsite: de community erachter was gigantisch, met liefhebbers en audiofielen die muziek met elkaar uitwisselden, lijstjes maakten en elkaar tips gaven.

Het is de vraag of er nu een nieuwe torrentsite zal opstaan, of het torrent-tijdperk definitief ten einde is: het aanbod op sites als Kickass en The Pirate Bay loopt al tijden terug, en streamingdienst Spotify claimt graag dat piraterij afneemt in de landen waar muziek meer wordt gestreamd.