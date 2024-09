Tosti met truffel en kaas

Porties: 4

Voorbereiden: 10 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

Voor de ‘pho’-saus met rode wijn:

2 teentjes knoflook, met schil

1 ui, in vieren gedeeld

1 stukje gember (+/- 8 cm) in plakjes gesneden

1 eetlepel venkelzaden

4 hele kruidnagels

2 stuks steranijs

1 zwarte kardemompeul, gebroken

475 ml rode wijn

2 eetlepels balsamicoazijn

475 ml runderbouillon

30 gram boter

1 klein bosje koriander

1 klein bosje Thaise basilicum

1 rode chili, in dunne plakjes gesneden

voor de sandwich:

4 eetlepels zwarte truffelpasta van hoge kwaliteit (geen goedkope zooi omdat het anders naar de ziel van de duivel smaakt)

8 sneetjes casinobrood

250 gram Tunworth-kaas, gesneden

Een pot ingemaakte walnoten

Mayonnaise

Bereidingswijze

1. Maak de pho-saus met rode wijn: Verwarm een koekenpan op hoog vuur. Voeg de knoflook, uien en gember toe en bak tot het zo’n acht minuten, tot het donker gekleurd is.

2. Voeg de venkel, kruidnagel, steranijs en kardemom toe en bak het geheel nog twee minuten door.

3. Voeg de rode wijn en azijn toe en kook tot tot de helft is ingekookt, zo’n acht minuten.

4. Voeg de bouillon toe en laat opnieuw inkoken, nog eens tien minuten.

5. Voeg de boterklontjes stuk voor stuk toe, tot alles met de rest is gemengd. Haal van het vuur af en voeg de koriander, basilicum en chili toe. Laat de smaken zo’n dertig minuten met elkaar mengen voordat je het afgiet. Verwarm op laag vuur voordat je het serveert.

6. Bereid de sandwiches: smeer truffelpasta op vier sneetjes brood. Verdeel de walnoten en kaas over de sneetjes en druk vervolgens het andere sneetje erop. Smeer beide buitenzijden van de sandwich in met mayo.

7. Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de sandwiches aan beide kanten goudbruin, tot de kaas gesmolten is, zo’n 3 minuten. Serveer met de rode wijnsaus om te dippen.