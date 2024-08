Totale vreemden mochten me alles vragen over mijn seksleven

Dat ik een sekscolumn heb op Broadly, betekent niet per se dat ik heel veel seks heb – wat sommige mensen blijkbaar wel denken, aangezien er onlangs nog iemand ‘jij kleine slet’ postte onder een van mijn instagramfoto. Maar ik ben zo lui en lethargisch dat ik niet eens uitzoek hoe er in hemelsnaam een theelepel in mijn kussensloop terecht is gekomen, laat staan dat ik de moeite neem om iemand te zoeken die ik leuk genoeg vind om tussen mijn benen te liggen. Op de momenten dat ik wel genoeg energie heb en achter seks aanga, is die seks meestal niet superfantastisch.

Maar doordat ik inmiddels meer artikelen heb geschreven over seks dan dat mijn grootmoeder voor me heeft gebeden, weet ik best wel veel, misschien té veel, over seksgewoontes van mensen, irritaties, verlangens en mislukkingen in bed. Ook heb ik behoorlijk wat informatie verzameld door te praten met sekstherapeuten, coaches, sekswerkers en de Italiaanse mannen in mijn DM. Daarom voel ik me nu zeker genoeg om al deze kennis en wijsheid met jullie te delen, en daarom mochten lezers voor één keer alles aan me vragen wat ze maar wilden. 17 van die vragen, die met de minste spelfouten en de minste beledigingen, heb ik vanuit mijn rol als sexpert beantwoord.

1. Wat vinden vrouwen nou echt van pijpen?

Het is nogal saai om te doen.



2. Hoe raar is het om heel erg te kicken op bijna betrapt worden als je seks hebt in het openbaar, maar heel erg niet zit te wachten op daadwerkelijk betrapt worden?

Deze fantasie komt veel voor, dus ja, een hoop mensen delen deze opwinding met je, terwijl ze niet zitten te wachten op een arrestatie.



3. Als je een meisje gaat beffen op een eerste date, moet je dan vragen of je ook haar anus mag likken, of moet je het gewoon doen?

Vraag het haar altijd. Vraag. Het. Altijd.



4. Wat vinden vrouwen in het algemeen van mannen met een voetfetisj?

De meeste vrouwen die ik ken vinden het prima om soms toe te geven aan de voetenfanatsieën van een geliefde, maar ik ben nog geen vrouw tegengekomen die hier echt naar op zoek gaat, of die het ubergeil vindt om een man af te trekken met haar voeten. Wat ik wel weet is dat qua seks ongeveer alles mogelijk is en alles al duizenden keren gebeurd is.



5. Hoe vaak masturbeer je?

Een paar keer per week. De precieze aantallen variëren door verschillende factoren, bijvoorbeeld door hoe depressief ik ben, of doordat ik de oplader van mijn vibrator kwijt ben.



6. Wat is het allervunzigste dat je hebt gedaan, en kan je dat in detail beschrijven?

Ik heb een keer een verloren dropstaaf opgegeten die op de achterbank van een Uber lag, en had dit niet eens door totdat iemand het tegen me zei.



7. Als je het voor de eerste keer doet, hoeveel meer moeite is het dan om bovenop te zitten? Het klinkt altijd alsof je wel moet weten wat je aan het doen bent, als je dat wil gaan doen.

Ik houd van dat standje omdat ik dan controle heb over het ritme en over hoe hij in me zit; maar ik zou niet kunnen bevestigen dan wel ontkennen dat ik weet wat ik precies aan het doen ben, als ik bovenop zit. Zover ik weet heb ik geen geheime manoeuvres waarmee ik mannen gek maak, maar ik heb wel bewegingen die mij een oragsme bezorgen – en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. Maar inderdaad, het is niet eenvoudig om bovenop te zitten: je bent continu in gevecht met de zwaartekracht, in plaats van dat je gewoon lekker ligt te liggen.



8. In een aflevering van een tv-serie ging het laatst over een meisje dat worstelde met het gevoel van schaamte/gêne/verraad nadat haar vriendje plotseling in haar gezicht was klaargekomen. Hoe denk jij hierover?

Ik ben nog steeds verbitterd over de Kroaat die zonder het te zeggen in mijn gezicht klaarkwam, en vervolgens twee borden stoofvlees ging eten voor hij me naar huis bracht. Vraag het gewoon altijd. Ik ben heel welwillend!



9. Ik heb totaal de hots voor je.

En dan dacht ik dat ik recht voor z’n raap was.



10. Wat vind je van rimmen?

Wat bedoel je, of ik er dol op ben? Nee. Zijn mensen er dol op? Ja.



11. Geloven we in de culturele mythe dat mannen die graag een vinger in hun anus willen homoseksuele gevoelens hebben? Of is het ook iets waar mannen met verschillende seksualiteiten van genieten? (Een vraag van een heterovrouw die gewoon nieuwsgierig is.)

Hoewel het gros van de mannen waar ik mee ben geweest geen enkele interesse toonden in mijn aanrakingen rondom hun anus – tot op de hoogte dat als mijn hand ook maar een beetje in die richting kwam ze direct “Wow, wow, wow” riepen – waarderen veel mannen op het seksuele spectrum een vinger in hun anus. Het geweldige artikel Let’s be Honest, Straight Guys: We All Like Butt Stuffuit 2016 gaat dieper in op dit verlangen (en de schaamte erover). Uiteindelijk voelt prostaat-stimulatie gewoon heel goed! Hier is een quote van een van de anonieme heteromannen die in het stuk geciteerd worden: “Spelen met de anus is best top, vooral omdat het goed voelt. En wie wil dat nou niet? Er zijn mensen die vinden dat een goed gesmeerde duim in je anus iets is voor gays, en misschien is dat ook wel zo. En gay in het Engels betekent ‘blij’, nietwaar? Want dat is precies wat ik ben als iemand lekker aan het wroeten is en zachtjes de binnenkant van mijn rectum kietelt.



12. Wanneer hoorde je voor het eerst over masturberen en wanneer begon je het te doen?

Het komt bijna nooit voor dat ouders of seksvoorlichters een keer met een meisje gaan zitten en zeggen: “Nou, dit is masturbatie – het voelt goed, en is niet iets geks.” Veel meisjes hebben geen idee dat ze masturberen die eerste paar keer. Ze wrijven gewoon over stoelen en raken daar zo van in de zone dat ze niet doorhebben dat het ongemakkelijk is voor gasten, familieleden, of klasgenootjes. Het is pas later dat ze erachter komen dat dat masturberen was, en dat dat niet iets is wat je in het openbaar doet. Ik had het geluk dat ik in een gezin opgroeide waar het hele huis vol lag met boeken van seksuologen en dat ik wist hoe het zat.



13. Heb je ooit wel eens anale seks geprobeerd? Hoe denk je erover?

Voor mij was anale seks vreselijk pijnlijk, maar als ik met iemand zou zijn die ik genoeg vertrouw om het nog een keer te proberen, dan zou ik ervoor openstaan. Deze butt plug was overigens niet slecht.



14. Hi. Ik wilde je alleen even vragen of je ooit met een Nigeriaan bent geweest. Zo niet, ik woon in Londen en zou je graag uitnodigen voor een kopje koffie.

Nee, nooit! Bovendien heb ik geen plannen om binnenkort naar Londen te gaan, maar veel succes.



15. Wat is het vreemdste waar je ooit bij of mee gemasturbeerd hebt?

Met tegenzin noem ik dit ‘vreemd’, maar er staat een levensgrote, kartonnen Drake in mijn kamer, die zeker zijn dienst heeft bewezen.



16. Beste orgasme ooit?

Eerder dit jaar zat ik verstrikt in een vreemde maar uitermate magische verhouding met een man waar ik mee aan het daten was. Terwijl hij in me zat, wreef hij over mijn clitoris met zijn vinger, met bepaald geen onaardig resultaat.



17. Ik heb net je artikel “What Happened When I Tried to Get Laid on LinkedIn ” op de website van VICE gelezen. Ik moest lachen. Ik dacht met een glimlach op mijn gezicht Waarom zou iemand op zoek zijn naar seks op een platform als LinkedIn? Maar eigenlijk vraag ik me vooral af: schaam jij je niet voor jezelf, als sekscolumnist?

Nou, niet echt nee.



