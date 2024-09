Totemo documenteert haar chemotherapie in de intieme video ‘Hits’

Totemo komt uit Tel Aviv, wat best opvallend is, want haar muziek heeft veel weg van Scandi-pop. Daarnaast zit er, dankzij elegante snaarpartijen en een Chinees instrument dat als een guzheng (een soort citer) of een pipa (een soort luit) klinkt, ook een Oosters element in de track Hits. Hoe dan ook, Hits is een weelderig en intiem popnummer. De beats zijn clean en stellig, als een geslepen bijl die het hakblok raakt, haar stem is delicaat en net zo precies.

De video voor de track is een rauwe en intieme documentatie van Totemo’s chemotherapie. Je ziet haar lachen en pruiken passen, statig en tegelijkertijd met holle ogen haar haar knippen en uiteindelijk afscheren. Ze zit stoïcijns haar ziekenhuisbezoeken door terwijl ze volgepompt wordt met de chemicaliën die haar uiteindelijk beter hebben gemaakt. Ze is zo wit als porselein, maar laat de dappere blik niet van haar gezicht ontsnappen.

“Zodra we het wisten, begon een goede vriend van me alles te documenteren – het kiezen van de pruik, de inleidende knipbeurt voor het onvermijdelijke scheren, de liveshows die we nog steeds konden doen ondanks de chemo en mijn tijd in het ziekenhuis,” legt ze uit. “Ik editte deze momenten op chronologische volgorde. Hoe graag ik ook deze periode wil vergeten, moet ik het onthouden. Ik moet het verwerken, en delen.”

“Toen ik mijn video afrondde, kreeg ik een verontrustende gedachte – een vraag die er altijd is geweest – ‘Wat zullen mensen denken?’. Ik was bang dat mensen zouden vinden dat ik mijn ziekte voor mijn carrière uitbuitte, of dat ik te veel privézaken met de buitenwereld deelde.”

“Maar toen kwam direct de realisatie dat ik helemaal geen keus had. Dit is mijn manier om hiermee om te gaan, en ik ben blij dat dat zo is. Ik ben blij en trots dat er iets moois uit gekomen is.”

We hadden het niet beter kunnen zeggen. Bekijk de clip hieronder en luister hier naar meer muziek van Totemo.