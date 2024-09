TOTOYUYUMOMO en hun bizarre blik op het internet

Als je zo nu en dan op Instagram een foto tegenkomt van een brandende VR-bril, is dat waarschijnlijk het werk van kunstenaars Tom Galle, Moises Sanabria, en John Yuyi. Ze vormen samen TOTOYUYUMOMO en maken absurde kunst van alles wat met internetcultuur te maken heeft. Het trio kent elkaar geheel toepasselijk ook via het internet. Tot afgelopen zomer kenden ze alleen elkaars werk, maar na een ontmoeting in de studio van Sanabria in New York begonnen ze samen te ontwerpen. En na drie maanden lieten ze zien dat de samenwerking een fantastisch idee was, met werken als Macbook Selfie Stick, Tinder VR, en Netflix & Chill Airbnb Room.

Het werk van TOTOYUYUMOMO richt zich op een publiek dat zich met hetzelfde gemak online als offline manifesteert. Zo spelen ze in op zowel de angst als extase die het internet kan bieden en gooien ze daar een dosis humor en kritiek tegenaan. Het resultaat? Slippers van iPhonedoosjes en iMessage-berichten als tijdelijke tatoeages op hun voorhoofd.

Videos by VICE

“Het moet kunst zijn die je online kunt vinden en op social media, en niet in een galerie of museum. We gebruiken altijd deze manier van denken, en als we een fysiek kunstwerk creëren bedenken we juist hoe het eruit zal zien op social media,” vertelt Sanabria aan Creators. Je zou het werk dat het trio maakt ook het beste internetkunst kunnen noemen volgens Galle, omdat het vaak “commentaar of inzicht over het internetgedrag laat zien, of over moderne technologie in het algemeen.”

Galle, Sanabria, en Yuyi hebben elk hun eigen manier om over dit soort onderwerpen te praten en wanneer ze samenwerken, vormen de verschillen één geheel. Bovendien is hun werk nu te zien in de dertigste editie van FELT Zine. Bekijk meer hieronder:

Check de website van Tom Galle en John Yuyi en de facebookpagina van Moises Sanabria voor meer van hun werk.