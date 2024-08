Die handige bestelschermen van de McDonald’s zitten allemaal onder de kak

Heb je ooit zo’n zelfbedieningstouchscreen van de McDonald’s gebruikt? Natuurlijk heb je dat. Niemand wil met iemand anders praten als-ie 38 kipnuggets komt halen om helemaal alleen op te schranzen. Die selfservice-snackpalen bieden echt een uitkomst als je weer eens mensenschuw bent.

Maar hou jij bij hoeveel van die schermen je al hebt aangeraakt? Waarschijnlijk niet. Misschien maar beter ook, want wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat ze onder de kak zitten.

Videos by VICE

Microbiologen van de Metropolitan University in Londen hebben onlangs voor Metro.co.uk uitgezocht hoe het met de hygiëne van die touchscreens gesteld is. Ze namen monsters bij acht Maccies in het Verenigd Koninkrijk (ga er voor het gemak maar even vanuit dat Britse vingers ongeveer net zo ranzig zijn als Nederlandse). Na tests constateerden ze dat alle monsters sporen bevatten van menselijke ontlasting en de coliforme bacteriën – wat wijst op een besmetting met fecaliën of rioolwater. Bah, vies.

“We waren allemaal verbaasd over de hoeveelheid poepbacteriën die op de touchscreens zat,” zei microbiologioloog dr. Paul Matewele tegen Metro. “Deze bacteriën zorgen voor infecties waardoor mensen in het ziekenhuis kunnen belanden.”

Het is eigenlijk niet zo moeilijk te verklaren hoe dit allemaal komt: mensen gaan naar de wc, wassen hun handen niet en smeren vervolgens met hun ranzige kakklauwen dat hele touchscreen onder de poepbacteriën.

Business Insider legde uit dat de touchscreens ontworpen zijn om sneller te kunnen bestellen en “de kans op een menselijke fout te verkleinen.” Blijkbaar hebben ze even geen rekening gehouden met de misdaad tegen de menselijkheid die handen niet wassen is.

“Touchscreen-technologie wordt in het dagelijks leven steeds vaker gebruikt, maar deze resultaten tonen aan dat mensen niet meteen moeten gaan eten nadat ze een touchscreen hebben aangeraakt. Ze zijn onhygiënisch en kunnen ziektes verspreiden,” zei Matewele tegen Metro. “Deze bacteriën kunnen dagenlang op een touchscreen blijven zitten.”

Na een test in Australië in 2014 heeft McDonald’s zijn dure zelfhulpmachines over de hele wereld verspreid. Het schijnt miljoenen gekost te hebben om die apparaten in gebruikt te nemen – alleen maar zodat kuddes ranzige klanten elke dag hun gore vingerafdrukken op een digitale menukaart kunnen achterlaten.

Een woordvoerder van McDonald’s reageerde op het onderzoek met de mededeling dat restaurantpersoneel er alles aan moet doen om de machines schoon te houden.

“Onze zelfbedieningsschermen worden door de dag heen meerdere keren schoongemaakt met ontsmettingsmiddel,” zegt de woordvoerder. “In al onze restaurants is het voor klanten mogelijk om hun handen te wassen voor het eten.”

Het is ook goed om even te benadrukken dat op bijna alles wat door een vinger wordt aangeraakt sporen van poep te vinden zijn. Mensen zijn goor en de hele wereld is goor. Misschien is het een idee om maar altijd ontsmettingsmiddel mee te nemen als je naar buiten gaat. Je voortbewegen in een reusachtige hamsterbal kan natuurlijk ook.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard voor meer verhalen waar je je gezicht in wil begraven.