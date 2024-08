Trainer Marelle Worm over haar droom om een eredivisieclub te trainen

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen. In onze podcast Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we de wedstrijden na met relevante vrouwen uit de voetbalwereld, en in elke aflevering deelt Rocky haar beste kleedkamerverhalen.

In onze gloednieuwe aflevering van Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we samen met Marelle Worm (29), oud-speelster van ADO Den Haag en inmiddels trainer van de vrouwenselectie van rkvv DSS in Haarlem, over de halve finale tegen Zweden: over de fysieke kracht van de Zweedse spelers, over sterkeeper Sari van Veenendaal die er (letterlijk) bovenuit stak, en over de knaller van een goal van Groenen.

Marelle Worm begon op haar vijfde met voetbal, tot haar kruisbanden vier keer afscheurden, en ze haar carrière begon als trainer. Maar voordat dat gebeurde, voetbalde ze nog als prof bij ADO Den Haag, onder Sarina Wiegman. Ze vertelt dat ze flink kritisch kon zijn tegen Wiegman: ze was het vaak niet eens met haar keuzes, of bemoeide zich met de speelwijze. Dat kwam eigenlijk omdat ze supergraag meedacht over de techniek, tactiek en opstelling.

Toch heeft ze veel van Wiegman geleerd. Nu ze zelf traint gebruikt ze zelfs dezelfde trainingsmethode als haar oude trainer. Over vijf jaar hoopt ze een topclub bij de eredivisie te trainen, het liefst ADO Den Haag – haar bloedeigen cluppie.

Liever luisteren via Spotify? Dat kan hieronder.