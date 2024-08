Transveteranen reageren op Trumps besluit om transgenders uit het leger te weren

Gister kondigde president Trump een grote beleidsverandering aan voor het Amerikaanse leger; via Twitter liet hij weten dat transgenders voortaan “op geen enkel vlak” hun land meer zullen mogen dienen. En dit terwijl het amper een jaar geleden is dat de Obama-administratie een mijlpaal voor de rechten van transgenders aankondigde, door de ban op transgender militair personeel op te heffen. “Na overleg met mijn generaals en militaire experts zal de regering van de Verenigde Staten transgender individuen op geen enkel vlak meer laten dienen in het Amerikaanse leger,” liet de president gisteren weten. “Onze strijdmacht moet zich focussen op doorslaggevende en overweldigende overwinningen, en kan niet opgezadeld worden met de hoge, medische kosten en verstoringen die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen.”

Voor Amerikaanse transgenders die in het leger gediend hebben – en voor degenen die, waar dan ook ter wereld, transrechten ondersteunen – is het besluit van Trump een blamage. Brittyn Calyx is een transvrouw en voormalige Private First Class in de Amerikaanse Army National Guard, en werd onder het ‘Don’t Ask Don’t Tell’-beleid “drie jaar geschorst, gedurende de climax van de Irakoorlog.” Het idee dat transgender militair personeel een “verstorende” werking zou hebben op het primaire doel van het Amerikaanse leger is volgens Calyx absoluut niet waar.

“Genderdysforie heeft op verschillende mensen een verschillende impact, maar het heeft eigenlijk geen invloed op hoe deze mensen hun werk uitvoeren – zolang de werkgever een werkomgeving creëert die accepterend en bekrachtigend is,” aldus Calyx. “Binnen het leger zou die mogelijkheid er kunnen en moeten zijn.”

“Elke aanval op transgenders heeft als gevolg dat voornamelijk jonge transgenders tot de conclusie kunnen komen dat ze niet op deze wereld thuishoren.”



“Dit is heel schadelijk voor de mensen die simpelweg hun land willen dienen, en dit in het verleden ook op een gedistingeerde manier gedaan hebben, zonder de primaire missie daarbij in gevaar te brengen,” vertelde Brynn Tannehill, een voormalig Lieutenant Commander en transvrouw die meer dan tien jaar in de Amerikaanse marine diende.

Trumps bewering dat transgender militair personeel het leger met extravagante financiële kosten zou opzadelen, is feitelijk onwaar. Onderzoek van de Rand Corporation naar deze kwestie heeft aangetoond dat de medische kosten die transgender personen met zich meebrengen in het leger verwaarloosbaar zijn; van medische zorg voor transgender militair personeel wordt ingeschat dat het een “marginale impact op de totale kosten van de gezondheidszorg en de paraatheid van de krijgsmacht heeft.”

“Al decennialang dienen wij ons land op een eervolle manier,” bevestigde Tannehill. “Het huidige beleid verloopt al een tijdlang gladjes.” Dus wat is het probleem? Alhoewel Trump aangaf dat transgender individuen een verstorende werking zouden hebben binnen het leger en hoge kosten met zich mee zouden brengen, vermoeden critici dat het besluit is genomen op basis van discriminatie.

“Hij mag het dan wel over “hoge, medische kosten en verstoringen” hebben als achterliggende reden voor dit besluit, maar deze argumenten zijn allang weerlegd,” zei Congressman Marc Pocan, die lid is van de Congressional LGBT Caucus, een caucus van gelijkgestemde leden van het Amerikaanse Congres. “Eigenlijk is zijn besluit discriminatoir en een poging om de vooruitgang die de Obama-administratie geboekt heeft terug te draaien.” Pocan is van mening dat “president Trump, vanaf de dag dat zijn campagne van start ging, leden van de LHBT-gemeenschap op een denigrerende en minachtende manier behandeld heeft.” Hij roept Trump op om “zijn beslissing onmiddellijk te herroepen.”

Voor Calyx gaat deze beslissing veel verder dan alleen beleid, en zelfs verder dan de transgender mannen en vrouwen die momenteel werkzaam zijn voor de Amerikaanse strijdmacht, of in het verleden in het leger gediend hebben. Ze maakt zich zorgen om de boodschap die dit besluit zal geven aan een nieuwe generatie van transgender jongeren, die zichzelf als onderdeel van Amerika proberen te zien. “Elke aanval richting transgenders heeft als gevolg dat sommige transmannen en -vrouwen, voornamelijk jongeren, tot de conclusie zullen komen dat ze niet op deze wereld thuishoren,” vertelde Calyx.

“Ik ben een voormalig marinier, verkoop tech voor een groot bedrijf, en ben transgender,” zei de 58-jarige Connie Rice. “Ik heb in het leger gediend; dat kan Trump niet zeggen. Zijn botuitsteeksels verdwenen op miraculeuze wijze, op het moment dat hij voor het eerst golfde. [Toen Trump in 1968 in aanmerking kwam om uitgezonden te worden naar Vietnam, kreeg hij uitstel van militaire dienst omdat hij met osteofyten werd gediagnosticeerd, red.] Hij is een zelfingenomen, narcistische idioot. Zijn beslissing schaadt duizenden mensen in het leger, en hun families. Het is gebaseerd op onwetendheid en intolerantie.”