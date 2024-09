Transsporters: het gevecht tegen hormonen, schaamte en onbegrip

Zowel in de kleedkamer als in wedstrijden worden mannen en vrouwen meestal strikt gescheiden. Die scheiding maakt sporten in het openbaar lastig voor transseksuelen. Dat terwijl sport voor veel transmannen juist een middel is om hun transitie van een vrouwen- naar een mannenlichaam te versnellen. Een gespierd lichaam wordt immers al snel geassocieerd met een mannelijk lichaam en dus storten een hoop transmannen zich op fitness. In deze documentaire volgt VICE Sports drie sportende transmannen, Rowan, Mike en Cherrol, in verschillende fases van hun transitie.

We zien onder meer hoe Rowan voor het eerst gaat zwemmen sinds zijn borsten zijn verwijderd, Mike vertelt over verlangen naar de cover van Men’s Health en Cherrol laat zien hoe hij thuis keihard traint. Sporten kan transmannen helpen om op een natuurlijke manier hun ideale lichaam vorm te geven, om eindelijk die sixpack en spierballen te kweken, maar het heeft soms ook een keerzijde. In combinatie met het slikken van hormonen kan het verlangen naar een mannelijk lichaam ervoor zorgen dat transmannen doorslaan in het trainen. Het middel wordt dan een doel op zich.

