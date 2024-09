Traumahelikopter maakt een zinderende raamvertelling waar Pulp Fiction bij verbleekt

Liedjes van Traumahelikopter duren zelden veel langer dan drie minuten. Band en fans snappen dat dat meer dan genoeg is om een punt te maken. Lees je mee, Meatloaf?

Het nadeel van die korte liedjes is dat ook de bijbehorende video’s to the point moeten zijn, terwijl je met een beetje speelfilm al snel anderhalf uur verder bent. Desondanks is Traumahelikopter erin geslaagd om Another Year te voorzien van een zinderende raamvertelling waar Magnolia en Pulp Fiction bij verbleken.

We volgen een dag uit het leven van drie baasjes en hun honden. De verhaallijnen lijken op het eerste oog niets met elkaar te maken te hebben, tot ze op vernuftige wijze in elkaar worden gevlochten. Dit alles tegen de achtergrond van het de mooiste onontdekte plekjes van Groningen. Eindelijk zien we eens niet die eeuwige Martinitoren, maar verborgen pareltjes als Kinderdagverblijf Deugniet en… en… nou, noem het maar op!

Another Year gaat erover hoe een jaar voorbij kan vliegen zonder dat je een reet hebt uitgevoerd. Om te voorkomen dat 2017 zo’n jaar wordt, begint Traumahelikopter op 26 januari aan een uitgebreide tour.

Zie hieronder voor de data.

6/01 Gebr. de Nobel – Leiden

27/01 Asteriks – Leeuwarden

28/01 De Piek – Vlissingen

02/02 Luxor Live – Arnhem

03/02 Hedon – Zwolle

09/02 Patronaat – Haarlem

10/02 Cul de Sac – Tilburg

11/02 Metropool – Hengelo

17/02 De Oefenbunker – Heerlen

18/02 Mezz Cafe – Breda

24/02 Burgerweeshuis – Deventer

25/02 Cayen – Enkhuizen