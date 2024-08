Travis Pastrana over zijn vader, botten breken en willen winnen

Zo was het prima dat de jonge Travis ging basejumpen of belachelijke stunts uithaalde met zijn motor, maar een jointje roken was uit den boze. Zijn vader, een nogal stricte militair, begreep niet waarom Travis zijn carrière als motorcrosser opgaf om gestoorde stunts te proberen . Maar het was een goede zet. Nu, twintig jaar later, is hij een van de grootste atleten in zowel auto- en motorcross. Travis is wereldberoemd en dat heeft hij te danken aan het feit dat hij wekelijks zijn eigen sterfelijkheid op de proef stelt.

Of het gaat om uit een vliegtuig springen of de eerste dubbele backflip op een crossmotor landen, Travis moet en zal het het proberen. We gingen met de ster van Nitro Circus in gesprek over zijn familie, zijn achtergrond en waarom hij het niet kan laten om belachelijke dingen te proberen.

