Drake wil het kaartje van 20.000 concertbezoekers terugbetalen

Iemand zien vallen is een van de grappigste dingen op de wereld. Daarom schenk ik jullie hierbij een filmpje van Travis Scott die door een luik op het podium valt tijdens de derde show van Drake’s Boy Meets World tour in Londen.

Lol, rofl, en inderdaad, lmao.

Wat niemand tijdens het optreden doorhad, was dat Travis Scott met zijn val het decor stukmaakte, namelijk die verlichte lichtbal dat een groot onderdeel is van de show. Toen de koepel het niet meer deed, heeft Drake zich verontschuldigd voor de technische problemen en beloofde iedereens kaartje terug te betalen. Dat zijn 20.000 kaarten die minstens zestig pond kosten, want betekent dat hij 1.2 miljoen pond terug moet lappen. En dat is nog een bescheiden schatting.