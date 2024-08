‘Stop Trying To Be God’ is de stap die Travis moest zetten voor onsterfelijkheid

Het leven op dag vijf na Astroworld is uitmuntend. Alle belangrijke overheidsgebouwen staan nog steeds overeind, de Nederlandse wijnoogst gaat subliem worden door de droogte van de afgelopen weken, en om de boel allemaal nog nét iets zaliger te maken heeft Travis Scott vandaag ook nog eens een video voor Stop Trying To Be God uitgebracht. Een volledig gouden Kylie Jenner zit er in, God is in meerdere vormen te zien, ik zie pratende schapen en ik hoor James Blake en Stevie Wonder. Travis vliegt ondertussen rond op een vuurspuwende arend – allemaal dingen die zo onverwachts zijn dat ze precies te verwachten waren. Regisseur Dave Meyers is verantwoordelijk voor deze brandende meta-kitsch in videovorm, en als jij de clip nu even gaat kijken maak ik gebruik van de mogelijkheid om het nog even over deze track te hebben.

Een album als Astroworld heeft tijd nodig om te marineren. Ik gedoog uit principe alleen bij hoge uitzondering recensies of meningen die minder dan een week de tijd hebben gehad om zich te vormen, maar omdat mezelf tegenspreken een verwerpelijke maar toch onmisbare pijler in mijn bestaan is, brand ik voor de gelegenheid zelf even m’n vingers: Astroworld is een geweldig album en Stop Trying To Be God is op meerdere niveaus een van de belangrijkste nummers in de carrière van Travis Scott.

De ironie rond dit nummer is daar belangrijk in, wat in de video al begint met alle verwijzingen (het dopen, lammetjes, enzovoort) naar de bijbel. Maar belangrijker: de uitspraak Stop Trying To Be God zal door veel mensen worden gelezen als oproep om de lat af en toe lager te leggen. Je hoeft niet altijd het beste uit jezelf of anderen te halen, en op het moment dat je dat beseft zullen alle handelingen waaruit je dag bestaat een stuk simpeler en bevredigender zijn. Dat juist deze boodschap moet worden verkondigd op een van de meest complexe en indrukwekkende producties van de afgelopen jaren is even fenomenaal als paradoxaal. Een effect wat alleen nog maar versterkt wordt door de toevoegingen van artiesten die – ieder in hun eigen genre – bovennatuurlijke prestaties hebben geleverd: Kid Cudi, James Blake en Stevie fucking Wonder.

Het nummer is ook niet een-twee-drie te rijmen met het persona van Travis. Vrijwel z’n hele oeuvre is namelijk een oproep voor het achterlaten van alles wat jou mens maakt om je een keer mee te laten slepen door het onbekende. Dat kan door allerlei pillen of poeders in je lijf te steken, maar ook door alles wat jij kent en waar je van denkt dat het jou definieert als persoon achter te laten en een nieuwe weg in te slaan. Als je wegloopt van wat jou in de kern mens maakt, word je dan met elke stap die je zet meer God? Weet ik veel. Het klinkt in ieder geval dope en absoluut niet alsof ik dit heb bedacht in een coffeeshop.

Kanye en Travis, screen via video voor Piss On Your Grave

Het is moeilijk om iets te schrijven over Travis zonder in dezelfde zucht ook de naam Kanye West te laten vallen. Travis is zijn hele carrière een magneet geweest, die aan alles wat hij aantrekt en in zich opneemt een eigen draai weet te geven. Dit klinkt als parasiteren, wat het in zekere mate ook is geweest in bepaalde fases van zijn carrière, maar Astroworld is voor hem het perfecte moment om te laten zien dat hij het beste van collega’s niet alleen kan overnemen, maar daar ook iets van waarde aan kan toevoegen.



Kanye West is altijd een mentorfiguur geweest voor Travis, en My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 808’s & Heartbreaks zijn albums die in zekere zin de basis vormen van de muziek die hij nu maakt. Maar om de legende te worden die misschien diep in Travis zit, is het tijd om zich definitief los te maken van Kanye. En hoe kan dat beter dan door de man met het grootste godcomplex op aarde direct aan te spreken in een track genaamd Stop Trying To Be God? Of, zoals Trav het zelf zegt:



Stop tryna be God Almighty

Fuck the money, never leave your people behind, yeah

It’s never love, no matter what you try

Still can see it comin’ down your eyes

