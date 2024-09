Trek door de Zwitserse bergen met deze 360-gradenvideo

Het internet is weer een beetje mooier, want ook Vimeo kon het niet laten om mee te doen aan 360-gradenvideo’s. Ze bieden sinds deze maand een platform aan voor een hele hoop nieuwe interactieve content en tussen een hele hoop videopareltjes vind je ook het project van de Zwitserse filmmaker Christian Mülhauser. Helvetia by Night 360 is een korte film die de kijker onderdompelt in adembenemende beelden van de rotsachtige natuur van de Zwitserse bergen.



Mülhauser is geen groentje in de wereld van de timelapse-videos, maar Helvetia by Night 360 is zijn eerste 360-gradenvideo. Zijn dynamische filmpjes van het Zwitserse platteland werden in korte tijd al honderdduizenden bekeken, en leverden hem bijna 3000 volgers op. Tussen juni en september vorig jaar maakte hij meer dan 55.000 foto’s van de schitterende sterrenhemel. Hiervoor gebruikte hij vier aparte spiegelreflexcamera’s. De video toont beelden van acht verschillende locaties in Centraal- en West-Zwitserland, waaronder het amfitheater-achtige Creux du Van en de Pilatusberg, een gebergte aan de stad Luzern. Het resultaat is een uitgebreid, adembenemend overzicht van de spectaculaire schoonheid van de Zwitserse natuur.

Bekijk hier de video:

Check de website van Christian Mülhauser voor meer van z’n werk.