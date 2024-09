De nieuwste trend op YouTube: filmen hoe je vliezen breken

“O mijn god,” zegt een zwangere vrouw die op een bank ligt, dwars door het gepiep van de hartslagmonitor heen. “Ik denk dat mijn vliezen net zijn gebroken.”

“Niet!” zegt een monotone mannenstem, waarschijnlijk degene die de camera bedient.

“O mijn god,” zegt ze nog een keer, terwijl ze opstaat en naar achter kijkt. “Dat is bloed.” De camera zoomt in op de plek waar ze net zat, die inderdaad een beetje nat is.

De video snijdt naar een shot waarin deze zwangere vrouw, Loren Frenzel, in de camera praat. Loren runt samen met haar man Lance het youtubekanaal pink after blue, dat momenteel ruim 28.000 abonnees heeft. Zo heel veel is dat niet eens, maar deze 54 minuten durende video, waarin Loren de 29ste week van haar zwangerschap laat zien, is toch bijna 400.000 keer bekeken. Het is dan ook niet zomaar een aflevering van haar vlog, maar de aflevering waarin haar vliezen breken. De kijkers lieten zich waarschijnlijk vooral overtuigen door de titel, die er niet bepaald omheen draait: “MY WATER BROKE LIVE!”

Het is zeker niet de enige youtubevideo waarin je dit specifieke moment kunt zien – het moment waarop het vruchtvlies breekt en er vloeistoffen uit de vagina komen, voor of tijdens de bevalling. Het is een genre dat ik pas geleden heb ontdekt, toen ik een paar weken geleden in de krochten van YouTube zat rond te dwalen. Daar kwam ik tot het inzicht dat ik hier, inderdaad, best graag naar wilde kijken.

Het voelde een beetje vies en ook best voyeuristisch, maar ik was in ieder geval niet de enige – in reacties op een soortgelijke video van Jasmine Stewart worden kijkers aangemoedigd om door te spoelen naar de vierde minuut, wanneer de vliezen breken. Maar deze video’s dienen ook juist een nobele functie. Ze demystificeren iets wat aanstaande ouders in eerste instantie misschien eng vinden, en zorgen ervoor dat mensen die nog nooit kinderen hebben gehad een beter, realistischer beeld van het bevallingsproces krijgen.

“Ik ben voor het eerst moeder en moet nog negen weken,” schreef een vrouw onder de video van Stewart. “Ik kan niet wachten om dit ook te ervaren! 😩💙.”

“Dit is zo informatief en zo puur,” schreef een ander.

Als je nooit met eigen ogen hebt gezien hoe het eruitziet als de vliezen breken, kunnen de video’s op YouTube misschien een beetje een anticlimax zijn. Op tv en in films wordt het meestal gedramatiseerd, en heeft het een functie binnen het verhaal. Denk aan de babyvloeistoffen die uit het lichaam van Jane Curtin komen in Coneheads, of die ene keer dat Miranda de dure ontwerpersschoenen van Carrie bevlekte in een aflevering van Sex and the City. Vergeleken daarmee is de video van de Frenzels misschien een teleurstelling, maar dat is precies het punt. Het moment dat de vliezen breken hoeft niet zo heftig of dramatisch te zijn, en dankzij YouTube kunnen we dat nu makkelijk bewijzen.

Als je zoekt op “my water broke” of “mijn vliezen zijn gebroken” krijg je duizenden resultaten. Al zitten daar ook prankvideo’s bij waarin een zwangere vrouw een waterballon tussen haar benen laat knappen, omdat ze de vader wil laten schrikken.

“Wat is er?” vraagt Austin van het kanaal The ACE Family nadat hij de slaapkamer in is gerend, om te kijken waarom zijn vrouw zo aan het schreeuwen was.

“Mijn vliezen zijn net gebroken!” zegt Catherine zogenaamd in paniek.

“O, shit! Hm.” Hij probeert haar om wat voor reden dan ook over zijn schouders te tillen.

“Ik kan niet bewegen Austin!” schreeuwt ze. Vervolgens loopt ze naar de badkamer alsof er niks aan de hand is.

Mensen hebben kennelijk steeds meer behoefte aan video’s van gebroken vliezen. Volgens Google Trends werd er in februari dit jaar in de VS meer naar dit soort video’s gezocht dan in de laatste tien jaar, en in Nederland liet met name afgelopen augustus een opmerkelijke piek zien. Met name prankvideo’s zijn populair. In een video genaamd “LABOR AND DELIVERY (MY WATER BROKE ON CAMERA!!),” lijken de vliezen te breken bij YouTuber Jasmine Stewart terwijl ze filmt wat ze meeneemt naar de kraamkamer. Ze is in paniek, maar ook opgewonden, en snelt naar de dichtstbijzijnde badkamer. Daar probeert ze te beseffen wat er zojuist gebeurd is.

“Dit is zo gestoord,” zegt ze half lachend tegen de camera. “Ik probeerde een video te maken, maar die gaat nu niet meer online.”

Het is een vrij realistisch moment. (Of althans: het lijkt realistisch, want dit soort momenten kunnen zeker in scène worden gezet, maar aangezien sommige vloggers in staat zijn hun hele leven te filmen, is het ook weer niet zo ondenkbaar dat het gewoon klopt.) Het is in ieder geval anders dan de manieren waarop brekende vliezen meestal worden laten zien: je ziet de emoties die ze op dat moment daadwerkelijk kunt hebben. Maar belangrijker: het doorprikt het taboe dat heerst op dit zeer normale, maar daarmee niet minder ingrijpende onderdeel van de zwangerschap.

Maar of het nou echt is of niet: Stewart and Frenzel – die allebei lid zijn van het YouTube-partnerprogramma – gebruiken dit soort momenten hoe dan ook om geld te verdienen. Ze slaan een slaatje uit elke nieuwe kijker die ze maar kunnen bereiken. Ook de video die volgens Stewart “niet meer online” zou komen werd uiteindelijk immers gewoon geüpload.

Tegelijkertijd gaan de video’s, en de makers ervan, wel in tegen de stigma’s die er rondom zwangerschap heersen.

“Ik moet nog acht weken voor mijn eerste, en ik ben heel bang,” schrijft een zekere Danielle Turner.

“Niet bang zijn,” antwoordt Stewart. Je kunt dit. En gefeliciteerd ♥️ “

“Heel erg bedankt 😍❤️❤️,” zegt Turner.