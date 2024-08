Familiefoto’s die laten zien hoe leuk treurigheid kan zijn

Deze fotoserie verscheen eerder in ons Photo Issue. Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site.

De Amerikaanse fotograaf Michael Northrup groeide op in een gezin dat een voorliefde had voor zwarte humor. “Dan was er bijvoorbeeld in het nieuws dat de kerstman vanuit de helikopter naar wat kinderen had gezwaaid, en daarbij per ongeluk een aantal vingers had verloren,” vertelt hij. “Vooral mijn moeder kon daar erg om lachen.”



Al sinds de jaren zeventig legt Northrup de opvallendste momenten vast uit het leven van hemzelf, zijn vrienden en zijn familie. Hij voltooide in 1980 zijn masteropleiding beeldende kunsten aan de School of the Art Institute of Chicago, nadat hij in Ohio zijn bachelor al had behaald. Tussendoor woonde hij vooral aan de westkust van de Verenigde Staten, waar hij fotografen als Jack Welpott, Judy Dater en Frederick Sommer leerde kennen. Daarna gaf hij tien jaar les en verhuisde hij naar Baltimore, waar hij nu vooral commercieel werk doet. We publiceerden zijn werk al in ons Photo Issue van 2012 en het Looking Glass Issue in 2017, waar hij ook de cover voor schoot.

Northrup vertelt dat zijn werk sterk beïnvloed is door zijn jeugd. Zijn broer wist hem jarenlang wijs te maken dat de sciencefiction- en horrorfilms die ze keken eigenlijk documentaires waren, en zijn vader, die chirurg was, maakte ‘s avonds tijdens het eten vaak harde grappen over de darmobstructie van een van zijn patiënten. “Mijn gezin kon overal de leuke kant van inzien, en die manier van kijken zit er bij mij nog steeds in,” zegt hij.