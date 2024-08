Trichomoniasis: symptomen, behandelingen en feiten

Trichomoniasis (niet te verwarren met trichinose, waarbij je door een rondworm bent besmet doordat je rauw vlees hebt gegeten), is een infectie die veroorzaakt wordt door de parasiet trichomonas vaginalis. Fantastisch is het niet, maar erg gevaarlijk evenmin. Het komt ook vrij weinig voor: in 2016 waren er slechts 109 diagnoses. Wat verder niet wil zeggen dat dit om het daadwerkelijke aantal besmettingen gaat, zeker als je bedenkt dat mannen er – in tegenstelling tot vrouwen – vaak niks van merken. Bij 98 gevallen van die diagnoses ging het dan ook om vrouwen.

Hoe merk je dat je het hebt?

Waarschijnlijk merk je het of niet, of juist heel goed. Bij vrouwen kan de vulva, vagina, baarmoederhals of urinebuis geïnfecteerd raken. Dat kan zich niet alleen uiten in pijn tijdens seks of toiletbezoek, maar ook door een “onplezierige, vies ruikende vaginale afscheiding die een groen en schuimig aspect heeft,” om de woorden van het RIVM te gebruiken. Bij mannen komt het meestal voor in de urinebuis. Het kan leiden tot een branderig gevoel tijdens het plassen of ejaculeren, of een geïrriteerde eikel opleveren. Al komt dit allemaal in de praktijk dus vrij weinig voor.

Videos by VICE

Carmen Jimnez / Getty Images

Hoe wordt het behandeld?

Als de afscheiding er wat raar uitziet, of je pijn hebt tijdens de seks, is het verstandig om de hulp van een arts in te schakelen. Hij kan een bekkenonderzoek doen, en de vaginale vloeistof of urine testen. Trichomoniasis is vervolgens gemakkelijk te behandelen met een megadosis van het antibioticum metronidazol.

Wel is het raadzaam om ook alle recente sekspartners ook te laten behandelen, om herinfectie te voorkomen. Ongeveer een op de vijf behandelde mensen krijgt het binnen drie maanden opnieuw. Ook kun je beter geen seks hebben tijdens de behandelkuur, die ongeveer een week duurt, en in de eerste 24 uur nadat je het antibioticum hebt ingenomen beter geen alcohol drinken. Tenzij je voor lief neemt dat je een flinke tijd geknield boven de toiletpot zult doorbrengen.

En wat nou als ik het niet laat behandelen? Wat is dan het ergste dat kan gebeuren?

Zonder behandeling kan trichomoniasis maanden duren, of zelfs jaren. Als je tijdens de zwangerschap besmet bent, loop je een hoger risico om vroegtijdig te baren, en om de infectie door te geven aan het kind. Ook kan het de kans vergroten dat je andere ziektes oploopt; de kans dat je hiv overgedragen krijgt is bijvoorbeeld twee tot drie keer zo groot.

Wat kan ik ertegen doen?

Trichomoniasis wordt verspreid via vaginale, anale én orale seks. De beste manier om jezelf te beschermen is door een latex condoom te gebruiken — hoewel de parasiet ook gebieden kan infecteren die niet door dit condoom worden beschermd, waardoor je niet ieder risico kunt uitsluiten. Mocht je twijfelen of je het hebt, dan is het hoe dan ook vrij eenvoudig om daarachter te komen.